Novas Oportunidades de Emprego no Mercado Brasco: Confira!

O Mercado Brasco, rede do setor de varejo de produtos de mercearia que está localizado em Porto Alegre, está contratando profissionais para compor seu time. Desse modo, antes de falar mais sobre o local, vale a pena consultar a lista abaixo:

Atendente de Loja (44h) – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Auxiliar de Cozinha (44h) – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Auxiliar de Loja (36h) – Mercado Brasco – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Auxiliar de Loja (36h) – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Banco de Talentos Administrativo – Porto Alegre – RS – Banco de talentos;

Banco de Talentos Operação – Porto Alegre – RS – Banco de talentos;

Barista (36h) – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Barista (44h) – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Caixa (44h) – Porto Alegre – RS – Efetivo: Atender os clientes que chegam no caixa; Processar o pagamento dos clientes no nosso sistema de caixa; Realizar reposição de bomboniere e gondolas na área próxima ao caixa; Manter a organização e limpeza da área e dos equipamento;

Encarregado(a) de Café – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Gerente de Loja – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Supervisor(a) Operacional de Loja – Porto Alegre – RS – Efetivo.

Mais sobre o Mercado Brasco

Sobre o Mercado Brasco, é legal destacar que, através de uma proposta diferenciada que engaja a comunidade mais próxima, o Mercado Brasco busca resgatar o espírito de vizinhança com espaços que favoreçam a convivência e as relações cada vez mais humanas. Prioriza parcerias com fornecedores locais e enxerga nos produtos disponíveis nas prateleiras oportunidades de incentivar uma alimentação mais saudável.

Por fim, além de um Mercado, restaurantes parceiros entraram nessa junto com a gente para criar o lugar perfeito para relaxar, comer bem, encontrar alguém especial ou trabalhar.

Como se candidatar?

Agora que a lista de vagas do Mercado Brasco já veio à tona, a candidatura acontece de forma sossegada. Você precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

