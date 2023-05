Novas Oportunidades de Emprego para Pernambucanas em Todo o País

A Pernambucanas, uma das maiores empresas varejistas do Brasil, acaba de anunciar novas vagas de emprego em diversas áreas de atuação. Com presença em todo o território nacional, a empresa oferece uma variedade de benefícios aos seus colaboradores e tem como missão proporcionar uma experiência de compra única para seus clientes.

Pernambucanas abre novas oportunidades de emprego pelo país

Ao fazer parte do time Pernambucanas, os colaboradores têm acesso a uma série de benefícios, como: plano de saúde, vale-alimentação, vale-transporte, auxílio-creche, descontos em produtos da empresa, entre outros. Além disso, a empresa oferece treinamentos e oportunidades de crescimento profissional para seus funcionários. Confira abaixo algumas das vagas de emprego disponíveis:

Analista de Marketing;







Analista de Recursos Humanos;







Assistente de Vendas;







Atendente de Loja;







Auxiliar de Cobrança;







Auxiliar de Estoque;







Caixa;







Gerente de Loja;







Jovem Aprendiz;







Operador de Caixa;







Supervisor de Vendas;







Vendedor(a);







Visual Merchandising;







Programa de Trainee.

Como se candidatar

Os interessados em se candidatar às vagas disponíveis na Pernambucanas devem acessar o site 123empregos e cadastrar o currículo. As vagas estão disponíveis no portal, onde o candidato pode se candidatar diretamente pela plataforma.

A entrevista de emprego é uma etapa fundamental para quem busca uma vaga no mercado de trabalho. Para se sair bem nessa fase, é importante estar bem preparado. Algumas dicas para uma boa performance incluem: pesquisar sobre a empresa e a vaga, treinar respostas para possíveis perguntas, se vestir adequadamente, chegar com antecedência, manter uma postura confiante e segura, além de ter uma comunicação clara e objetiva.

Também é importante mostrar interesse e entusiasmo pela vaga e pela empresa, demonstrando que está motivado a contribuir e aprender na nova oportunidade.

Sobre a empresa

Com mais de 110 anos de história, é uma das maiores redes varejistas do país, com presença em todas as regiões brasileiras. A empresa possui mais de 360 lojas físicas e um e-commerce que atende todo o território nacional. Além disso, a Pernambucanas investe em tecnologia para oferecer uma experiência de compra diferenciada para seus clientes, como o Ponto de Venda Mobile, que permite a realização de vendas diretamente pelo smartphone, e a Assistente Virtual, que tira dúvidas e auxilia na escolha de produtos.

A empresa também tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento das comunidades onde está presente, por meio de iniciativas de responsabilidade social. Entre as ações realizadas pela Pernambucanas estão a capacitação de jovens para o mercado de trabalho, a doação de alimentos e materiais escolares para instituições carentes, entre outras.

