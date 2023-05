Novas oportunidades: Oba Hortifruti oferece mais de 100 vagas de emprego em todo o Brasil

A renomada empresa Oba Hortifruti, referência no segmento de hortifrúti e produtos naturais, está com excelentes oportunidades de emprego disponíveis em várias regiões do país. Com um crescimento contínuo e uma ampla rede de lojas, a empresa busca constantemente novos profissionais qualificados para integrarem sua equipe. Além disso, oferece uma série de benefícios aos seus colaboradores, visando promover um ambiente de trabalho saudável e estimulante.

Oba Hortifruti abre vagas de emprego pelo Brasil

A empresa está oferecendo mais de 100 novas vagas de emprego em diferentes áreas e níveis hierárquicos. A companhia proporciona salário competitivo de acordo com o mercado, plano de saúde e odontológico, vale-refeição ou alimentação, Vale-transporte e muitos outros benefícios. Confira algumas das oportunidades disponíveis:

Gerente de loja;







Atendente de hortifrúti;







Repositor de mercadorias;







Operador de caixa;







Auxiliar de limpeza;







Cozinheiro(a);







Vendedor(a);







Analista de Recursos Humanos;







Auxiliar administrativo(a);







Conferente de estoque;







Motorista de entrega;







Estoquista;







Auxiliar de perecíveis;







Fiscal de loja.

Essas são apenas algumas das vagas disponíveis, e a lista completa pode ser conferida no site oficial da empresa.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando. Veja, a seguir, como se cadastrar em uma das oportunidades.

Como se candidatar

Para se candidatar às vagas da Oba Hortifruti, os interessados devem acessar o portal 123empregos e buscar pelo nome da empresa ou pelas oportunidades desejadas. No site, é possível encontrar todas as informações necessárias para a candidatura, como requisitos, descrição do cargo e benefícios oferecidos.

Após localizar a vaga desejada, basta preencher o formulário com os dados pessoais, experiência profissional e informações relevantes. É importante que os candidatos estejam atentos aos requisitos específicos de cada vaga, a fim de aumentarem suas chances de serem selecionados.

Sobre a empresa

A Oba Hortifruti é uma empresa brasileira fundada em 1979, que se tornou referência no setor de hortifrúti e produtos naturais. Atualmente, possui mais de 50 lojas espalhadas pelo país, oferecendo uma ampla variedade de produtos frescos e de qualidade, sempre priorizando o bom atendimento ao cliente.

Além disso, a empresa busca constantemente inovações e investe em tecnologia para garantir a qualidade de seus produtos e a satisfação de seus clientes.

