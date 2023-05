Novidade do INSS: Empréstimo Consignado para Aposentados e Pensionistas

Recentemente, o Plenário do Conselho Nacional de Previdência Social fez novas recomendações ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) referente ao empréstimo consignado. Dessa forma, a previdência anunciou uma grande novidade para os aposentados e pensionistas.

O crédito consignado é uma das modalidades mais solicitadas pela categoria aos bancos e instituições financeiras e concede excelentes condições para quem o solicita. Agora, com a novidade da previdência social, os segurados poderão ter uma ajuda a mais para escolher a melhor opção.

Confira a nossa matéria na íntegra e fique por dentro de todas as informações!

INSS divulga novidade sobre o empréstimo consignado

O INSS divulgou que, após recomendações do Plenário do Conselho Nacional de Previdência Social, irá criar uma lista com todas as informações sobre o empréstimo consignado. Nesse sentido, a lista irá reunir dados dos serviços ofertados em bancos e instituições financeiras.

Sendo assim, as instituições que desejarem continuar a ofertar a modalidade para os seus clientes, deverão enviar uma série de dados para a previdência social e para o Dataprev. Confira a lista dos dados que as instituições deverão fornecer:

Taxas de juros mensais e anuais;

Data do primeiro desconto;

CET (Custo Efetivo Total) mensal e anual;

Saldo devedor origina (quando a operação for de portabilidade ou refinanciamento);

Valor do imposto sobre operações financeiras incidente sobre operação;

Informação diária das taxas de juros ofertadas para novas operações;

Número de Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) ou Central de Atendimento (CAC);

Outras informações definidas em ato complementar e previstas no termo de autorização.

Novas informações traz benefícios para aposentados e pensionistas

Com as novas atualizações do INSS sobre o empréstimo consignado, os aposentados e pensionistas poderão obter informações seguras, uma vez que os dados ficarão disponíveis para os segurados por meio do app Meu INSS ou site oficial do INSS.

Dessa forma, eles poderão fazer comparações entre as ofertas e encontrar a melhor condição para obter o crédito em questão.

De acordo com o INSS, a instituições que não cumprirem as solicitações sofrerão punições. Porém, não houve a divulgação das penalidades.

Quem pode solicitar o empréstimo consignado?

O empréstimo consignado é um tipo de crédito destinado para os aposentados e pensionistas do INSS. Isso porque esta categoria recebe pagamentos mensais e vitalícios, o que auxilia na obtenção de condições especiais de crédito por meio da modalidade.

Além disso, alguns trabalhadores de empresas privadas também podem ter acesso ao crédito, bem como as pessoas que trabalham como funcionário público.



Você também pode gostar:

Sendo assim, se você se enquadra em uma dessas categorias poderá realizar a solicitação do empréstimo consignado em um banco ou instituição financeira.

Como o próprio nome sugere, esta modalidade de crédito se torna consignado ao benefício do aposentado ou pensionista. Isso quer dizer que o pagamento mensal servirá como uma garantia de que todas as parcelas serão pagas.

Dessa forma, os agentes financeiros conseguem oferecer a melhor taxa de juros do mercado para o empréstimo consignado. Assim, esta se torna a melhor opção de empréstimo para aposentados, pensionistas e servidores públicos.

Como solicitar?

Para solicitar um empréstimo consignado é necessário ser aposentado ou pensionista do INSS e entrar em contato com um banco ou instituição financeira que ofereça o serviço.

Dessa forma, haverá a realização de uma simulação de empréstimo. Através dela, é possível observar qual valor poderá ser liberado, bem como a quantidade de parcelas e juros aplicados. Além disso, a instituição irá realizar também uma análise de crédito, para descobrir a sua margem e saber o valor a ser liberado.

Quando a simulação é concluída é possível ter todas as informações em mãos. Após analisar e aprovar, basta assinar o contrato. Geralmente, em poucos dias a instituição libera o pagamento do empréstimo na sua conta bancária.

Vale ressaltar que, para realizar o empréstimo consignado, é necessário liberar o acesso do banco ou instituição financeira ao benefício. Isso porque o desconto das parcelas será realizado diretamente na folha de pagamento.