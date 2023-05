“Novidade Surpreendente: Anúncio do PIX Hoje (11/05) Choca Brasileiros”

O PIX é a forma de pagamento eletrônico mais utilizada atualmente no Brasil. Todavia, na matéria que acaba de sair hoje, você poderá ver que sua utilização vem batendo recordes, sendo que no dia 05 de maio, a plataforma registrou o maior número de transferências financeiras em um único dia, desde que foi criada pelo Banco Central, em outubro de 2020.

Vale ressaltar que o Pix bateu esse recorde uma semana antes da comemoração dos Dia das Mães. Esta é uma época onde o comércio nacional movimenta milhões de reais em todo o país com um aumento exponencial nos negócios. De fato, a celebração fica atrás em termos de venda, apenas para o natal, no fim do ano.

Trata-se de um recorde milionário. De acordo com dados oficiais, foram 124.322.983 transações via Pix, se tratando do maior número de transações eletrônicas envolvendo a tecnologia. Segundo o Banco Central, na última sexta-feira (05), houve a movimentação de cerca de R$69 milhões, através da plataforma.

Deve-se observar que esse número de transações envolvendo o Pix é bastante superior ao da média diária. As transferências eletrônicas, em seus melhores dias, costumam ficar na faixa de 110 milhões. Podemos citar o dia 10 de abril passado, por exemplo, quando houve 105.667.115 movimentações financeiras.

Dia das mães aumenta a quantidade de transações via PIX

É importante salientar que o período do dia das mães do ano passado também proporcionou ao PIX bater recordes. A princípio, na época foram mais de 73 milhões de transações envolvendo a tecnologia. Neste ano, os números foram mais expressivos, com um aumento de 50 milhões de transferências utilizando o sistema de pagamento.

Dados e informações sobre o Pix

O Banco Central fez um levantamento no qual determinou que os horários em que os usuários preferem realizar o pagamento via Pix são no horário de almoço, às 12h e depois do expediente, às 18h. Curiosamente, a chave mais utilizada pelos brasileiros é a aleatória, com uma combinação de letras e números.

A saber, cada usuário pode estipular uma chave para poder receber as transferências financeiras. Depois da aleatória, vem o número de CPF, número do celular, e-mail, e finalmente, o CNPJ.

De acordo com dados oficiais, o Pix já é o meio de pagamento preferido pelos cidadãos, utilizado em todo o Brasil, ficando à frente dos cartões de débito e de crédito, por exemplo. Ademais, o sistema de pagamento instantâneo é utilizado em quase todos os e serviços, sendo difícil encontrar alguma empresa, comércio, ou estabelecimento que não o utiliza.

Por esse motivo, os brasileiros estão usando menos os meios de pagamento como o boleto bancário, cartão de crédito e cartão de débito. É provável que em um futuro próximo eles deixem de existir. Pode ser também que alguns comércios, empresas deixem de fazer uso de outras formas de pagamento, dando preferência ao Pix.

Sucesso da tecnologia

O sucesso do Pix é tanto que o Brasil se tornou o segundo maior país a utilizar os meios de pagamento instantâneo, ficando atrás apenas da Índia. O levantamento foi feito pela Prime Time for Real-Time Report, divulgado no mês passado. Entre os anos de 2021 e 2022 houve um aumento de 228,9% nos serviços no país.

O Banco Central também tem feito esforços para melhorar a segurança relacionada à utilização do Pix. A autarquia está em busca de combater as fraudes envolvendo o sistema. A plataforma irá disponibilizar alguns campos onde os usuários poderão notificar quaisquer problemas como falsidade ideológica, contas laranja, entre outros.



Vale ressaltar que o Banco Central também divulgou que irá ampliar o conjunto de dados de segurança do Pix, para a consulta pelas instituições financeiras participantes. Em síntese, as informações poderão ser úteis em análises antifraudes das transações utilizando a tecnologia.

Em conclusão, o Pix possui desde o ano de seu lançamento, mais de 601 milhões de chaves cadastradas no Diretório de Identificadores de Contas Transacionais (DICT) do Banco Central. Sua tecnologia permite a realização de transferências financeiras em tempo real, tornando a ferramenta bastante prática no dia a dia.

Esse novo recorde apontado pelo Banco Central indica que os brasileiros apoiaram a iniciativa e que está presente em sua rotina para o pagamento de produtos, serviços ou mesmo para a transferência de recursos. As empresas e o comércio aprovaram a ideia e a tendência é a de que o Pix continue com seu sucesso.