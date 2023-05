Novo filme de Ben Affleck bomba nos cinemas, J Lo sobe na Netflix

Ben AffleckUltimamente, ele tem passado por dificuldades no cinema – especialmente com seu último filme bombando completamente nos cinemas … enquanto sua esposa está prosperando no mundo do streaming.

A última oferta do ator, ‘Hypnotic’, falhou miseravelmente no bilheteria neste fim de semana … arrecadando apenas US $ 2,3 milhões dos cerca de 2.100 cinemas em que estava sendo exibido. O Roberto RodriguezO thriller de ficção científica dirigido não foi lançado por um grande estúdio – duas empresas de produção independentes estão por trás dele … e BA é o maior talento por uma milha quanto ao elenco.

A pior parte é que o filme de Ben custou cerca de US $ 65 milhões para ser feito … então, sim, está causando um grande prejuízo. Além disso, os comentários fedem. Agora, seu outro filme recente, ‘Air’, foi muito melhor nos cinemas (cerca de US$ 85 milhões em todo o mundo até agora) – mas esse custou cerca de US$ 90 milhões para ser produzido… com críticos.

Resumindo … Ben não tem limpado na venda de ingressos, mas Jennifer Lopez está arrasando com os telespectadores em casa. Seu novo filme, ‘The Mother’, aparentemente está em primeiro lugar na Netflix em vários países no momento – e seu outro filme recente, ‘Shotgun Wedding’ também foi bem para a Amazon.



No que diz respeito à substância, ambos os filmes de J Lo receberam críticas muito meh – especialmente ‘SW’. E enquanto seus filmes estão gerando bons números para os serviços de streaming em que são lançados … é difícil avaliar o que isso realmente significa para um resultado final.

As empresas de streaming tendem a manter esses dados para si mesmas … então não há como dizer se algum filme realmente se converte em mais assinantes – que é como eles ganham dinheiro.

O takeaway … é mais difícil obter lucro nos cinemas com filmes originais não vinculados ao IP existente e, por outro lado – também é difícil dizer se o sucesso do streaming significa alguma coisa. No entanto, como há uma versão melhor do último, Ben pode querer reconsiderar sua abordagem.