Novo vídeo mostra tiroteio selvagem no ônibus, duas pessoas feridas

Um motorista de ônibus da Carolina do Norte se envolveu em um tiroteio com um passageiro enquanto viajava por uma rota designada… e o violento encontro foi registrado em vídeo.

David Fullard estava ao volante de um ônibus do Charlotte Area Transit System quando Omar Tobias aproximou-se e pediu para ser liberado entre as paradas. Os dois começaram a discutir depois que Fullard disse que Tobias teria que esperar até a próxima parada, levando cada um a sacar as armas.