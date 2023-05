Nubank Anuncia Ação Especial para Quem Está Endividado

A dívida bancária é um dos fatores que contribuem para os momentos de instabilidade financeira muito agravados pela pandemia da Covid-19. Pensando nisso, o Nubank lançou, até o final de maio, uma campanha de renegociação de dívidas para clientes que desejam resolver suas questões financeiras com o banco.

Vale destacar que, segundo os últimos dados do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), quatro em cada 10 brasileiros estão com o nome negativado, representando cerca de 65 milhões de pessoas.

Como funciona a campanha do Nubank?

A nova campanha do Nubank oferece redução de limites, descontos e opções de parcelamento para clientes que possuem dívidas pendentes de cartão de crédito e empréstimos.

A saber, para a renegociação de dívidas de cartão, de acordo com o grau de atraso ou tamanho da dívida, as condições de amortização são: entrada e redução de juros, desconto adicional máximo de 10% e parcelamento em até 24 vezes.

Para clientes com dívidas de empréstimo, o desconto pode ultrapassar 90%, dependendo do atraso, e o pagamento pode ser feito em até 36 vezes. Segundo o Nubank, todo o processo de renegociação de dívidas é realizado no app do banco.

Se o cliente for elegível, a campanha aparecerá na página inicial da plataforma. Caso não, o cliente pode buscar soluções no canal de atendimento do banco, através do telefone 0800 608 6236.

Pronunciamento do Nubank

De acordo com Renato Campanholo, responsável pela área de cobranças do Nubank, o objetivo é ajudar de forma prática os clientes a evitarem o efeito bola de neve e sair de vez da dívida, sem letras minúsculas.

Campanholo afirma que o Nubank oferecerá condições especiais e descontos para as pessoas poderem resolver de vez as suas pendências, retomando o controle da vida financeira com mais tranquilidade.

Em entrevista recente, o fundador e CEO global, David Vélez, disse que a inadimplência pode subir um pouco neste início de ano, após ter caído no quarto trimestre, beneficiada por fatores sazonais.

“Tem um pouco de reversão deste efeito sazonal, mas está bem sob controle. Não posso entrar em detalhes, mas a inadimplência está consistente com o que estamos planejando”, afirmou Vélez.

Dicas para sair da inadimplência

O atraso no pagamento pode causar muitos transtornos na vida financeira de uma pessoa, gerando juros, multas e até mesmo listando nomes em órgãos de proteção ao crédito. Para sair desse “aperto”, aqui estão algumas dicas.



Realize um levantamento de todas as dívidas

Comece listando todas as dívidas vencidas, incluindo seus respectivos valores, taxas de juros, prazos e datas de vencimento. É importante ter uma imagem clara da sua situação financeira para obter uma imagem precisa da extensão do problema.

Priorize as dívidas mais urgentes

Após fazer sua lista, priorize suas dívidas mais urgentes ou aqueles com as taxas de juros mais altas provenientes do atraso do pagamento. Assim, pague-as primeiro sobre todas as outras.

Negocie as dívidas

Assim como o Nubank, outras instituições financeiras, querem diminuir a inadimplência e estarão com o canal de atendimento sempre aberto para clientes que buscam quitar suas obrigações financeiras, oferecendo até mesmo condições especiais de pagamento.