Nubank Anuncia: Presente de Vitória para Brasileiros Endividados!

Esta semana, o Nubank anunciou uma excelente notícia para os clientes que possuem dívida no banco. Isso porque foi liberada a opção de renegociação de dívidas no aplicativo para telefone móvel, que está disponível para aparelhos Android e IOS.

Durante este mês, a fintech estará oferecendo descontos de até 90% para dívidas com empréstimos e cartão de crédito. De acordo com Renato Campanholo, chefe de cobranças do Nubank, o objetivo é oferecer uma forma descomplicada de renegociação e livre de burocracia. Assim, os clientes poderão interromper o efeito bola de neve.

“Queremos ajudar, de forma prática, nossos clientes a evitarem o efeito bola de neve e sair de vez da dívida, sem letra ia. A ideia é oferecer condições especiais e descontos para que as pessoas possam resolver de vez as suas pendências, retomando o controle da vida financeira com mais tranquilidade”, disse Renato Campanholo.

A seguir, confira mais informações sobre como conseguir descontos na negociação com a empresa.

Nubank oferece descontos de até 90% para renegociação pelo aplicativo

O processo de renegociação da Nubank é simples e intuitiva. Além disso, é realizada totalmente online, sem a necessidade de falar com o atendente.

O banco está oferecendo juros mais baixos e o valor da entrada pode variar a depender de cada dívida. Em geral, será possível obter até 10% de desconto para dívidas com o cartão de crédito. Além disso, o banco também oferece a possibilidade de parcelar em até 24 vezes.

Para quem possui empréstimo no Nubank, será possível renegociar a dívida com desconto de até 90%. O prazo para esta dívida também será maior, com parcelamento em até 36 vezes.

Como solicitar a renegociação no Nubank?

Para fazer a solicitação da renegociação, o cliente precisa apenas ter acesso ao aplicativo do Nubank. Assim, ao abrir o app já será possível visualizar a oferta de negociação do banco. Dessa forma, basta selecionar a opção e seguir as orientações da tela para confirmar a operação.

Além disso, também existe a opção de entrar em contato por meio da Central de Atendimento, no telefone 0800 608 6236.

Dicas para se livrar das dívidas atrasadas

Para quem possui dívidas atrasadas, se livrar delas pode ser o grande impasse da sua vida. Por maior que seja a inadimplência, saiba que é possível se organizar para quitar os seus débitos e se tornar adimplente. Por isso, confira algumas dicas a seguir que podem ser de grande valia!

1 – Liste todas as suas dívidas



Em primeiro lugar, é importante você conhecer os seus débitos. Por isso, escreva em um papel ou mesmo em um aplicativo quais são as suas dívidas, para qual empresa você está devendo e o valor total de cada uma.

Quando você coloca “no papel” consegue visualizar com mais facilidade. Assim, fica mais fácil organizá-las.

2 – Realize um orçamento

Após visualizar os seus débitos, entenda a sua vida financeira. Para isso, crie um orçamento para identificar todas as entradas e saídas recorrentes do mês.

Dessa forma, você saberá quanto ainda ficará disponível por mês para a negociação das suas dívidas em atraso.

3 – Converse com a família

Se você está, de fato, determinado a quitar as suas dívidas, precisará da colaboração da sua família. Por isso, converse com todos os membros sobre a situação.

Dessa forma, veja onde é possível cortar gastos para sobrar mais dinheiro para a negociação. Pode ser diminuir o delivery ou mesmo reduzir o tempo de chuveiro quente para economizar na energia elétrica.

Considere também a possibilidade de fazer uma renda extra para contribuir com os seus objetivos.

4 – Crie prioridades

Se você possui 2 ou mais dívidas em atraso, provavelmente não irá conseguir quitá-las de uma só vez. Por isso, é extremamente importante que você determine prioridades para elas.

A prioridade será definida de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, você pode escolher negociar primeiro aquela dívida que conta com maior incidência de juros. Ou então pode dar prioridade para o débito que pode te fazer perder algum bem por alienação.

Assim sendo, cada situação deve ser analisada individualmente, pois cada pessoa conta com diferentes necessidades.