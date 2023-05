Nubank Lança Comunicado Vital para Todos os Titulares de Cartão de Crédito: Saiba Mais!

Muitos clientes do Nubank sonham em conseguir um aumento no limite do cartão de crédito. No entanto, esta não é uma tarefa muito fácil. Isso porque, a fintech usa alguns critérios para que a ampliação do crédito seja realizada, e quando o perfil do cliente não é favorável a gratificação é adiada.

Neste contexto, o banco digital lançou um recurso que permite ao cliente escolher o próprio limite. Na prática, é necessário depositar alguns valores para serem transformados em crédito para o cartão. A operação é muito simples e ajuda o usuário a estreitar a sua relação com o Nubank.

Construir limite no Nubank

Na prática, esta função visa ajudar os consumidores que estão negativados, que possuem um histórico de dívidas ou que têm uma renda baixa. Desse modo, os clientes podem construir uma relação com o Nubank para que depois possa ser liberado um limite de crédito maior.

Para isso, será necessário solicitar um cartão por meio do aplicativo da fintech e, posteriormente, selecionar a opção de “Reservar valor como limite”. Com isso, se for reservado R$ 100, por exemplo, é liberado também R$ 100 para ser utilizado no crédito.

“Com o cartão com Função Construir Limite, de uma forma simples e prática, já conseguimos liberar limites pré-aprovados para mais de 5 milhões de pessoas que tinham pouco acesso a crédito”, disse Livia Chanes, líder das operações do Nubank no Brasil.

Desta forma, após realizar o pagamento da fatura, o limite será liberado imediatamente. A funcionalidade é uma ótima forma para criar um relacionamento com o Nubank, uma vez que estão sendo utilizados recursos oferecidos pela própria instituição.

Segundo a fintech, mais da metade dos clientes que usam a ferramenta de forma correta conseguem aumentar o limite em apenas um mês. Desse modo, se você está negativado, não perca essa oportunidade de conseguir um cartão de crédito sem anuidade.

Confira como reservar o valor como limite:

Acesse o aplicativo do Nubank; Na área do Cartão de Crédito, clique em “Ajustar limite”; Depois, clique em “Reservar como limite”; Leia as informações e continue; Indique o valor que deseja transferir da sua conta para o seu cartão de crédito; Leia os termos e condições e confirme; Digite a senha de 4 dígitos do seu cartão; Pronto! Em alguns instantes você poderá usar o seu novo limite.

Evolução de limite do Nubank

Recentemente o Nubank implementou um recurso no aplicativo que permite aos seus clientes verificarem a possibilidade de aumento do limite de seus cartões de crédito. Basta clicar em “Ajustar limite”, na área de “Cartão de crédito” e selecionar “Evolução de Limite” na parte inferior da tela.

Contudo, vale adiantar que as datas informadas para a ampliação da margem são só previsões. Desse modo, se o perfil do usuário atender aos requisitos do banco digital para ter o limite aumentado, ele será concedido logo após as análises. Além disso, não é preciso sugerir novos limites a cada análise.