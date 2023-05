Nubank Lança Iniciativa de Reestruturação de Dívidas

Durante este mês de maio, o Nubank disponibilizará condições especiais para auxiliar seus clientes endividados a regularizarem suas situações financeiras. A campanha para renegociação de dívidas foi anunciada pela empresa e a medida deve incluir alternativas de parcelamento, descontos e facilidades na entrada.

“Queremos ajudar, de forma prática, nossos clientes a evitarem o efeito bola de neve e sair de vez da dívida. Com ofertas que servem a diferentes necessidades, a ideia é oferecer condições especiais e descontos para que as pessoas possam resolver de vez as suas pendências”, disse Renato Campanholo, responsável pela área de cobranças do Nubank.

Com um modelo de negócio baseado em tecnologia, o banco digital oferece diversos serviços financeiros vantajosos aos seus usuários. O Nubank está sempre em busca de inovação e de oferecer soluções cada vez mais modernas e acessíveis aos seus clientes. Por conta disso, a possibilidade de renegociação de dívidas foi divulgada nos últimos dias pela instituição.

Serviço de renegociação de dívidas do Nubank

Os detalhes sobre o valor do desconto que será concedido aos usuários ainda não foram divulgados pelo banco digital. Apesar disso, o Nubank já afirmou que as condições de pagamento serão vinculadas ao período de atraso ou ao montante da dívida. Isso significa que os clientes que possuem pendências terão acesso a parcelamentos flexíveis, juros mais baixos e possíveis descontos adicionais.

A empresa ainda afirmou que oferecerá o maior desconto no saldo devedor em casos de inadimplência em empréstimos. Nessas situações, a porcentagem do desconto será determinada pelo tempo de atraso de cada cliente da instituição financeira.

Segundo informações disponibilizadas pelo Nubank, para participar da campanha de renegociação de dívidas os clientes devem entrar em contato com a empresa por meio do telefone 0800 608 6236. No aplicativo também é possível encontrar mais informações sobre a campanha.

Como vai funcionar a negociação de dívidas?

Para ajudar seus clientes, o Nubank oferece a possibilidade de unir as dívidas de cartão de crédito e empréstimo em uma única negociação. Desta forma, é possível quitar todas as dívidas de uma só vez, pagando uma entrada menor e parcelando em mais vezes.

Assim como todas as outras funções do Nubank, a solicitação da negociação deve ser feita diretamente no aplicativo da empresa. Para isso, basta acessar o menu inicial do app e clicar na área “Cartão de crédito”, onde é possível conferir todos os valores em atraso.

Na plataforma, é possível fazer a simulação da negociação, clicando em “Simular agora”. Após a simulação, os clientes podem encontrar duas opções: pagar as dívidas separadamente ou juntar o valor das duas e fechar uma única negociação. Sendo assim, os usuários devem escolher “Pagar todas as dívidas” para seguir com a negociação unificada.

Feito isso, também existe a possibilidade de simular o valor da entrada da negociação, a data de vencimento do boleto de entrada e a quantidade de parcelas da negociação. Após conferir todas as informações, os usuários que desejarem continuar a contratação, devem clicar em “Confirmar renegociação”.

Segundo informações disponibilizadas pelo Nubank, a negociação só passa a valer após o pagamento da parcela de entrada. Em casos onde a entrada acaba não sendo paga até a data de vencimento, a negociação é cancelada automaticamente. Mais informações sobre a negociação unificada podem ser obtidas nos canais oficiais do banco digital.