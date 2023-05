Nuggets a uma vitória da primeira final da NBA depois de vencer o Lakers no jogo 3

Jamal Murray marcou 37 pontos, Nikola Jokic somou 24 pontos e oito assistências, e o Denver Nuggets chegou a uma vantagem de 3 a 0 nas finais da Conferência Oeste com uma vitória de 119 a 108 sobre o Los Angeles Lakers no Sábado à noite.

Kentavious Caldwell-Pope marcou 12 de seus 17 pontos no segundo tempo contra seu ex-time do Nuggets, que nunca esteve tão perto do Finais da NBA em 47 anos na liga.

O Denver perdeu uma grande vantagem no início do jogo 3, mas fez uma sequência decisiva de 13-0 no quarto período para quebrar a sequência de nove vitórias consecutivas do Lakers em casa desde 26 de março, incluindo sete vitórias consecutivas desde o final da temporada regular.

Nenhum time se recuperou de um déficit de 3 a 0 na série de playoffs em NBA história. O jogo 4 é na noite de segunda-feira em Los Angeles.

Anthony Davis tinha 28 pontos e 18 rebotes para o sétimo colocado Lakers, que não perdia três jogos consecutivos desde o início de fevereiro. O surto prolongado e desesperado de Los Angeles desde o prazo de negociação finalmente perdeu força contra o poderoso Nuggets, que venceu cinco jogos consecutivos do playoff.

LeBron James marca 23 pontos

Lebron James fez 23 pontos, 12 assistências e sete rebotes para o Los Angeles, acertando três arremessos de 3 pontos após iniciar a série 0 a 13 de longe. Austin Reaves somou 23 pontos e sete rebotes, mas Rui Hachimura foi o único outro artilheiro do Lakers a marcar dois dígitos com 13 pontos.

A seqüência de quatro triplos-duplos consecutivos de Jokic terminou em um jogo bastante tranquilo para o duas vezes MVP. Mas Murray marcou 17 pontos em um primeiro quarto dinâmico após seu quarto período de 23 pontos duas noites atrás, e ele tinha 30 pontos no intervalo do jogo 3.

Bruce Brown marcou 15 pontos e acertou uma chave de 3 pontos na reta final para o Nuggets antes de Jokic quase acertar em uma de 3 pontos com 3:17 para jogar.

Os torcedores apaixonados do Lakers compareceram em peso aos primeiros jogos da final da conferência da franquia 17 vezes campeã em casa desde 2010, ano de seu último título. Los Angeles tentou desesperadamente voltar à série, com James jogando 43 minutos depois de torcer o tornozelo esquerdo no jogo 2 em cima do pé direito já dolorido.

Jamal Murray sai cedo

Mas a fuga do Nuggets para a costa não esfriou Murray nem um pouco: depois de iluminar o Lakers para fechar o jogo 2, o guarda canadense fez seus primeiros cinco arremessos no jogo 3 e marcou 17 pontos no primeiro quarto – mesmo enquanto Jokic ficou sem gols pelo segundo quarto consecutivo.

A quarta cesta de 3 pontos de Murray na noite fez dele 11 de 13 em campo para 26 pontos no meio do segundo quarto, marcando mais da metade dos pontos do Denver em um ritmo inacreditável. Reaves e Davis mantiveram o Lakers nisso, com Reaves somando 15 pontos, três assistências e três rebotes apenas no segundo quarto.

A cesta de 3 pontos de Hachimura no início do quarto deu ao Lakers sua primeira vantagem desde os minutos iniciais, mas o Nuggets assumiu o comando novamente em uma jogada destacada pela cesta de 3 pontos de Brown com 7:02 para jogar, após o que ele provocou o banco do Lakers com Comemoração de 3 pontos “Freeze” do próprio Los Angeles.

D’Angelo Russell teve outro jogo difícil para o Lakers, marcando três pontos em 1 de 8 arremessos em 20 minutos. Russell foi a maior adição do Lakers em sua transformação de prazo comercial, mas o armador tem apenas 21 pontos nesta série de três jogos.

TIP-INS

Pepitas: Aaron Gordon fez sete pontos em 32 minutos. … Michael Porter Jr.. teve 14 pontos e 10 rebotes, culminando com uma cesta de 3 pontos nos 90 segundos finais.

Lakers: Backup C eu sou Bamba perdeu seu nono jogo consecutivo com uma dor no tornozelo esquerdo. A equipe espera que Bamba possa jogar em algum momento desta série.

Torcedores perto da quadra incluídos Jack Nicholson, Eddie Murphy, Denzel Washington, Jake Gyllenhaal, andy garcia, isso é canhão, Ken Jeong, Joel McHale, LA Kings capitão Anze Kopitar e defensor Drew Doughtye Khalil Mack, Derwin James e Sebastian Joseph-Day de Los Angeles Chargers‘ defesa.