Nuggets enterram Suns e garantem lugar nas finais da Conferência Oeste

Nikola Jokic marcou 32 pontos em mais um triplo-duplo, Jamal Murray somou 26 e o Denver Nuggets avançou para as finais da Conferência Oeste pela primeira vez desde 2020 ao derrotar o short-handed Phoenix Suns 125-100 no jogo 6 na noite de quinta-feira.

DenverA vitória da série ocorre duas temporadas após o pepitas ficaram envergonhados em uma varredura pós-temporada no segundo turno pelo sóis. Desta vez, foi o Suns sendo derrotado em sua casa para encerrar a temporada pelo segundo ano consecutivo.

O Nuggets jogará nas finais da conferência pela primeira vez desde que perdeu para o Lakers em cinco jogos na Flórida bolha durante a pandemia de COVID-19. Eles nunca chegaram ao Finais da NBA.

Corrida antecipada afasta o Suns

O melhor colocado pepitas usou uma corrida de 23-2 durante a última parte do primeiro quarto para assumir a liderança de 44-26 e nunca olhou para trás. Kentavious Caldwell-Pope – com média de 9,5 pontos nos playoffs – marcou 17 no primeiro quarto, enquanto Jokic somou 14.

Caldwell-Pope terminou com 21 pontos. jokic acertou 13 de 18 arremessos de campo e somou 12 assistências e 10 rebotes.

DenverO ataque ofensivo de ‘s continuou no segundo tempo, quando a vantagem aumentou para 81-51 no intervalo, levando a vaias de sóis torcedores enquanto os jogadores se dirigiam ao vestiário. O segundo tempo foi essencialmente uma reflexão tardia.

Cameron Payne marcou 31 pontos para Fénixacertando 7 de 9 bolas de 3 pontos. Kevin Durant adicionado 23.

Nuggets aproveitam as ausências do Suns

O sóis estavam jogando sem titulares lesionados Deandre Ayton e Chris Paul. Ayton sofreu uma contusão na costela no jogo 5 de terça-feira, enquanto Paulo esteve afastado nos últimos quatro jogos devido a uma distensão na virilha esquerda.

Fénix foi eliminado nas semifinais da Conferência Oeste em casa pela segunda temporada consecutiva, apesar de um acordo comercial de grande sucesso para Durant, 13 vezes All-Star e um dos artilheiros mais prolíficos do jogo. O jogador de 34 anos teve alguns bons momentos nos playoffs, mas fez apenas 1 de seus primeiros 10 arremessos na quinta-feira como o sóis caiu em um enorme buraco.

guarda sol Devin Booker foi brilhante na maior parte da pós-temporada, com média de 36 pontos por jogo em 60% antes do jogo 6. Mas o três vezes All-Star terminou com apenas 12 pontos na quinta-feira.

O time da casa venceu os cinco primeiros jogos da série até o pepitas rompeu no jogo 6.

Já visto

Para o sóisa derrota foi estranhamente semelhante ao jogo 7 das semifinais da Conferência Oeste do ano passado.

Fénixcom o NBAmelhor registro de, ficou para trás Dallas por 30 pontos no intervalo e acabou perdendo por 123-90 para encerrar sua temporada.

Na era do cronômetro, o time da casa perdia por mais de 30 pontos em um possível jogo de eliminação do playoff apenas três vezes. Phoenix agora é responsável por dois deles. O outro era o dólares em 2015.

Sugestões

pepitas: Murray foi listado como questionável antes do jogo com uma doença não COVID. Murray recebeu um grande abraço do treinador do Nuggets Michael Malone quando ele saiu do jogo pela última vez.

sóis: Jock Landale terminou com 13 pontos e cinco rebotes, começando no lugar de Ayton. … Hospedou sua 80ª torcida consecutiva lotada, contando os jogos da temporada regular e da pós-temporada. … O Suns nunca ganhou um título desde que entrou na liga em 1968.