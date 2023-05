Nuggets se recuperam no explosivo 4º quarto e lideram por 2 a 0 nas finais do Oeste

Jamal Murray marcou 23 de seus 37 pontos no quarto período, impulsionando o Denver Nuggets para uma vitória de virada por 108-103 sobre o Los Angeles Lakers na noite de quinta-feira para uma vantagem de 2-0 nas finais da Conferência Oeste.

Nikola Jokic fez seu 13º triplo-duplo nos playoffs com 23 pontos, 17 rebotes e uma dezena de assistências pelo pepitasque nunca estiveram tão perto de alcançar o Finais da NBA na história deles.

O jogo 3 é sábado à noite às Cripto.com Arenaonde Lebron James e a Lakers estão 8 a 0 nos playoffs.

Os jumpers de Jamal caem

Murray errou 12 de seus 17 arremessos em três quartos, mas encontrou seu toque no quarto, acertando 6 de 7, incluindo quatro de 3 pontos e alimentando uma sequência de 15-1 que deu Denver uma vantagem de 96-84.

Assim como no Jogo 1, o Lakers não caiu facilmente. Eles puxaram para três pontos em Austin Reaves‘ jumper antes Murray acertou dois lances livres com 12 segundos restantes e Bruce Brown roubou a bola de Jamesdepois driblou os 8 segundos finais.

O pepitas melhorou para 41-8 em casa, melhor na NBAincluindo 8-0 nos playoffs.

Lakers desaparecem em Mile High

James e Reaves ambos marcaram 22 para Os anjos. Anthony Davis marcou 18 depois de acertar 40 na abertura e Rui Hachimura marcou 21 pontos fora do banco.

Durante boa parte da noite, parecia que o Lakers arrancaria a vantagem de jogar em casa do pepitas, que são cabeça-de-chave pela primeira vez em sua história. O Lakers venceu a abertura da série em Memphis e Estado Dourado para chegar ao campeonato da conferência.

A excelente defesa Hachimura jogado em jokic no quarto período da derrota do Lakers no jogo 1 levou muitos a acreditar que o técnico presunto darwin iniciaria Hachimura para tentar impedir o centro estelar do Nuggets desde o início. Mas, em vez disso, ele saiu do banco novamente.

E que faísca ele forneceu, acertando todos os sete arremessos do primeiro tempo para 17 pontos no intervalo. Seu arremesso de 3 pontos e pull-up jump gerou uma corrida de 9-0 para abrir o segundo quarto e colocou o Lakers no comando, apesar dos lentos começos de James e Daviscada um dos quais conquistou dois pontos no primeiro quarto.

A enterrada de James fez 68-57 no meio do terceiro quarto, mas o Nuggets voltou com uma sequência de 10-0 e conquistou sua primeira vantagem desde o primeiro quarto, quando Murray‘s 3 fez 84-83.

Seu passo para trás 3 na marca de 7 minutos fez 87-83. Outros 3 fizeram 99-87, e ele acertou sete dos oito lances livres no minuto final.

Sugestões

Lakers: Os anjos acertou 23 dos 26 lances livres. … Davis e James foram um total de 13 de 36 do chão.

pepitas: O pepitas ficaram irritados quando ESPN a repórter lateral Lisa Salters disse após o jogo 1 que nunca tinha visto jokic jogar antes. … Kentavious Caldwell-Pope, que marcou 21 no jogo 1, sofreu sua segunda falta aos 1:39 do jogo e ficou sentado pelo resto do primeiro quarto. … O Nuggets superou o Lakers por 18 pontos do arco.