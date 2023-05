Nuggets vencem dura batalha defensiva e lideram por 2 a 0 sobre o Suns

Nikola Jokic fez 39 pontos e 16 rebotes para recuperar o Denver Nuggets para uma vitória por 97-87 sobre Fénix na noite de segunda-feira, abrindo 2 a 0 para o sóis nas semifinais da Conferência Oeste.

Jokic, que aprende na terça-feira se for derrotado Joel Embiid e Giannis Antetokounmpo por seu terceiro prêmio MVP consecutivo da NBA, recentemente renomeado para Michael Jordanmarcou 26 no segundo tempo como o pepitas eliminou um déficit de sete pontos no terceiro trimestre.

A grande noite de Jokic era necessária, pois Jamal Murray marcou apenas 10 pontos em 3 de 15 arremessos, depois de marcar 34 na abertura da série, quando fez seis arremessos de 3 pontos. Murray foi 0 para 9 de longo alcance na noite de segunda-feira.

Aaron Gordon somou 16 pontos e Kentavious Caldwell-Pope somou 14 pontos e acertou 4 a 4 além do arco, incluindo golpes consecutivos que eliminaram um déficit de 73-70 e colocaram o Nuggets à frente definitivamente no início do quarto período.

Devin Booker liderado Fénix com 35 pontos e Kevin Durant adicionado 24.

As equipes têm uma pausa prolongada antes da série recomeçar com o Jogo 3 em Phoenix na noite de sexta-feira.

Paul, do Phoenix, sai com lesão na virilha

O sóisQuem perdeu Chris Paul a um aperto na virilha esquerda no final do terceiro quarto, assumiu uma vantagem de 73-70 graças a Booker31 pontos – que igualaram jokic‘s de saída – entrando no quarto trimestre.

O Sol esfriou, entretanto, e Denver subiu à frente por 76-73 em três pontos consecutivos por Caldwell-Popeforçando um Fénix tempo limite na marca de 8:56.

Depois de permitir Denver para fazer 17 arremessos a mais do que no Jogo 1, o sóis inverteu as coisas na noite de segunda-feira, tirando 15 fotos a mais do que o pepitas no primeiro tempo, mas lideravam por apenas 42 a 40 no intervalo.

O Suns aumentou a vantagem para sete no terceiro quarto, mas ambos Durant e Deandre Ayton pegou sua quarta falta no final do período, sentando-se, e Paul caminhou cautelosamente até o vestiário na marca de 4:32 e não voltou.

Sugestões

sóis: Phoenix realizou o pepitas à pontuação mais baixa no primeiro quarto de toda a temporada, limitando-os a 18 pontos. … O Suns não acertou um único lance livre no primeiro tempo. … Paulo terminou com 8 pontos.

pepitas: jokic marcou 11 de Denveros primeiros 14 pontos do time, mas só tinha 13 no intervalo. … O Nuggets tinha 68 pontos no intervalo na abertura da série, mas fez apenas 16 arremessos no primeiro tempo na noite de segunda-feira. … Murray fez 1 a 7 do chão antes do intervalo e marcou apenas 4 pontos antes do intervalo.