Nuggets vencem Lakers e chegam às finais da NBA pela primeira vez na história da franquia

Nikola Jokic fez 30 pontos, 14 rebotes e 13 assistências, e o Denver Nuggets avançado para o Finais da NBA pela primeira vez na história da equipe na noite de segunda-feira, vencendo as finais da Conferência Oeste por 113 a 111 sobre o Los Angeles Lakers.

Jamal Murray marcou 25 pontos para o cabeça-de-chave pepitasque superou Lebron James‘ 31 pontos no primeiro tempo e um déficit de 15 pontos no intervalo com uma finalização tenaz no jogo 4 para ganhar seu primeiro título de conferência em 47 NBA temporadas.

O esforço hercúleo de LeBron não é suficiente para LA

James terminou com 40 pontos após a metade pós-temporada de maior pontuação de sua carreira, mas mesmo o artilheiro da NBA a história não conseguiu manter o profundo, dinâmico pepitas de sua sexta vitória consecutiva geral.

James errou dois lances de empate nos segundos finais, com Aaron Gordon parecendo bloquear seu tiro na campainha.

jokic ganhou seu oitavo triplo-duplo nos playoffs no terceiro quarto, quebrando Wilt Chamberlainrecorde da NBA de 1967 para triplos-duplos em uma única pós-temporada. O pivô sérvio também liderou o tenaz esforço defensivo do Nuggets, apesar de sofrer sua quinta falta no meio do quarto período – e quando Denver precisava de uma cesta grande, Jokic entregou isso também.

Pepitas fazem história

O Lakers apagou uma desvantagem de sete pontos e empatou a cinco minutos do fim, mas jokic acertou uma bola de 3 pontos de 25 pés. Depois Anthony Davis acertou dois lances livres para empatar a 1:11 do fim, Jokic abriu caminho Davis para o lay-up de desempate.

James então errou um estranho salto em queda com 26 segundos restantes. Depois Murray perdeu uma reviravolta para dar ao Lakers uma última chance, o impulso de James na campainha foi frustrado por Gordonque marcou 22 pontos.

O pepitas encerrará sua excelente temporada sob o comando do técnico Michael Malone jogando pela primeira vez NBA campeonato. Denver ambos eliminaram o Lakers pela primeira vez em oito jogos do playoff e venceram uma série de playoffs pela primeira vez, provavelmente ganhando vários dias de folga antes das finais.

A menos que o celtas de Boston fazer história no basquete recuperando-se de seu déficit de 3 a 0 nas finais do Leste, Denver sediará o oitavo cabeça-de-chave calor de Miami para abrir o Finais da NBAa partir de 1º de junho.