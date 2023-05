Números do contrato supermax de Jaylen Brown revelados: o Celtics pagará?

Jaylen Brown tem sido o centro das atenções após o celtas de Boston‘ 103-84 derrota para o calor de Miami na noite de segunda-feira, uma pesada derrota que confirmou a eliminação do NBA jogos decisivos.

Marrom esperava-se que arcasse com a carga após o superstar Jayson Tatum rolou o tornozelo nos primeiros 30 segundos do jogo, mas o swingman murchou sob a pressão. Brown cometeu oito turnovers, sofreu cinco faltas pessoais e marcou apenas 19 pontos em 23 arremessos como o Aquecer se afastou para garantir um lugar no Finais da NBA.

Depois de tal exibição, perguntas estão sendo feitas sobre se o celtas deveria assinar com Brown uma extensão de contrato “supermax” que garantiria seu futuro com a franquia.

Quanto dinheiro Brown pode ganhar com um contrato supermax

Marromque o Celtics selecionou em terceiro lugar geral no 2016 Draft da NBA, tem um ano restante em seu contrato atual. Devido à sua seleção para o All-NBA Second Team nesta temporada, Brown é elegível para assinar um novo contrato de cinco anos no valor de $ 295 milhões.

Se ele concordar com um novo acordo com BostonBrown não pode ser negociado por um ano e estaria sob contrato até 2029. A temporada final do negócio o levaria a receber um salário de mais de $ 66 milhões.

Brown, 26, teve uma média de 26,6 pontos por jogo, o recorde de sua carreira, em arremessos eficientes durante a temporada regular. Apesar de seu péssimo jogo 7 contra MiamiBrown teve média de 22,7 pontos por jogo em quase 50 por cento de arremessos na pós-temporada como o celtas quase fez um segundo consecutivo Finais da NBA aparência.

Tatum quer que Brown fique

Embora Marrom tem muitos que duvidam, um muito influente céltico está firmemente em seu canto.

Jayson Tatum disse à mídia após a derrota de segunda-feira que é “extremamente importante” para Boston para manter Brown por perto por muito tempo. tatum está prestes a assinar um novo contrato com o Celtics após a próxima temporada, que pode pagar a ele US$ 318 milhões em cinco anos.

Presidente de operações de basquete Brad Stevens terá decisões a tomar durante o verão, já que o Celtics pretende permanecer na disputa pelo campeonato nas próximas temporadas.