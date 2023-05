Números vencedores da Mega Millions para 26/05/23: jackpot de US$ 169 milhões

Tdele Sexta-feira, 26 de maio de 2023 às 23:00 ETvocê terá a chance de ganhar$ 169 milhões dólares, com opção em dinheiro de US$ 86,1 milhões em Mega Millions.

Os números vencedores são: 12 – 20 – 37 – 41 e 64

A Mega Bola é: 1

O Megaplier é: 3X

Fã de futebol se diverte falhando no show do intervalofutebol fora de contexto

Quanto custa um bilhete da Mega Millions?

Cada linha da Mega Millions custa US$ 2. Para jogar, você deve escolher seis números de dois pools de números separados: cinco números diferentes entre 1 e 70 (que são sorteados com bolas brancas) e um número de 1 a 25 (que é a Mega Ball dourada).

Você também pode selecionar Escolha Fácil/Escolha Rápida. Caso acerte todos os seis dígitos, você ganha o jackpot.

O jackpot é determinado de acordo com as vendas de bilhetes anteriores e é anunciado antes de cada sorteio.

Há um total de nove maneiras de ganhar um prêmio em Mega Millions, que vão desde o jackpot até ao reembolso do bilhete adquirido. Para isso, você pode incluir outras alternativas de jogo como o Power Play, que aumenta o custo do ingresso para 3 dólares.

Nessa opção, você escolhe uma bolinha, que se ganhar, multiplica o seu prêmio pelo número de vezes que ela aparecer naquela bolinha, no máximo 10 vezes. Existe também a opção de escolher diferentes opções de jogo, com um custo adicional.

Se comprar o bilhete online o preço é mais elevado do que se comprar num estabelecimento fixo, mas dá-lhe a vantagem de poder participar a partir de qualquer parte do mundo.

Quais são os maiores prêmios da Mega Millions já ganhos?