NutriBullet é processada após mulher alegar que explodiu e a queimou gravemente

De acordo com o processo, obtido pelo TMZ, Mitchell diz que o incidente aconteceu em novembro de 2020, quando ela preparava um smoothie com açafrão, gengibre, água, manga e ervilhas.

Nos documentos, Mitchell diz que a explosão do liquidificador deixou o conteúdo do smoothie escaldante, deixando-a com queimaduras de 1º, 2º e 3º graus … e ela diz que teve que ir a um centro de queimaduras todas as semanas durante um mês para tratamentos .

Ela afirma que o design do dispositivo pode fazer com que o conteúdo do liquidificador seja aquecido a temperaturas perigosas. Ela diz que o motor de alta velocidade que opera as lâminas cria calor que é transferido para o recipiente e seu conteúdo, às vezes aquecendo o conteúdo a temperaturas perigosas. Ela também diz que as lâminas girando rapidamente criam atrito, criando calor que também é transferido para o conteúdo do recipiente, às vezes aquecendo o conteúdo a temperaturas perigosas também.