O apelido engraçado e adorável que Kate Middleton deu ao príncipe Louis

Príncipe Louiso filho mais novo de Príncipe William e Princesa Kateteve um dia agitado com os escoteiros na manhã de segunda-feira, depois de perder a noite Concerto de Coroação o dia anterior. Vestindo uma blusa polo listrada e shorts para seu primeiro noivado real, o menino de cinco anos se juntou a seus pais e irmãos, Príncipe George e Princesa Charlottepara visitar o 3º Upton Scout Group em Slough.

Durante a visita, a princesa Kate, que é a coadjuvante Presidente da Associação de Escoteirosfoi vista torrando marshmallows em fogo aberto com um grupo de crianças, incluindo seu filho Louis.

Ela o chamou carinhosamente de “Lou Bug” e entregou-lhe um pedaço de pau para descartar. O jovem príncipe recebeu seu próprio s’more para comer e quando a princesa de Gales o lembrou de dizer “obrigado”, ele respondeu com um sorriso tímido.

Após o sucesso do tratamento, Louis teve uma reação hilária, que foi capturada pelos fotógrafos. A família também participou Grande ajudaauxiliando na reforma da Cabana dos Escoteiros lixando, pintando e refazendo um caminho.

Príncipe Louis teve a chance de sentar no colo do pai enquanto ele dirigia uma escavadeira, e quando um voluntário perguntou se ele queria ser pintor quando crescesse, ele respondeu com um sonoro “Não, um piloto de caça” – assim como seu pai e avô.

líder escoteiro Simon Carter falou sobre o entusiasmo do príncipe Louis durante a visita, dizendo: “Ele estava muito animado. Todos receberam um distintivo de Big Help Out no final, então todos receberam um cachecol dos escoteiros … Foi ele quem fugiu com o carrinho de mão. Era ele quem estava cavando areia e ficando preso e fazendo as coisas.”

Kate tem sido uma grande apoiadora dos escoteiros

Esse envolvimento foi outro exemplo do compromisso da família real com o trabalho de caridade e seu apoio a organizações que oferecem oportunidades para os jovens aprenderem novas habilidades e desenvolverem o caráter. A princesa Kate está ativamente envolvida com os escoteiros desde 2012, e sua dedicação à organização ajudou a promover seus valores e programas.