O astro do golfe Tom Kim fica coberto de lama em uma busca selvagem por uma bola no campeonato da PGA

Tom Kim provou na noite de quinta-feira que mesmo as estrelas do golfe profissional têm flashes de guerreiro de fim de semana neles … porque em uma tentativa selvagem de resgatar uma bola nova de uma área de perigo, ele ficou absolutamente ensaboado na lama.

A cena hilária aconteceu durante a primeira rodada de Kim no PGA Championship no Oak Hill Country Club em Nova York … quando no sexto buraco, o jovem de 20 anos disparou sua tacada inicial bem longe da linha.