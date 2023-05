O atual campeão do Leste, Boston Celtics, domina contra o Philadelphia 76ers no jogo 2

Tele celtas de Boston empataram a série contra o Philadelphia 76ers com desempenho dominante em Jogo 2 das semifinais da Conferência Leste no TD Garden.

Embora Joel Embiid voltou ao tribunal, o 76ers não conseguiram replicar o sucesso do Jogo 1, onde venceram o celtas na estrada.

O celtas mostraram porque são os campeões reinantes do Oriente, impondo-se no 76ers com uma pontuação retumbante de 121-87.

Jogo do pesadelo de Jayson Tatum

Jayson Tatum teve um jogo de pesadelo, fazendo apenas um dos sete gols de campo que tentou e terminando com apenas sete pontos.

No entanto, seus companheiros intensificaram, com Jaylen Brown marcando 25 pontos e Malcolm Brogdon adicionando 23.

Por outro lado, Filadélfia lutou em ofensaregistrando uma anemia 39,2% do campo. Nenhum de seus jogadores marcou mais do que 20 pontoscom Tobias Harris liderando a equipe com apenas 16 pontos.

Mesmo com Embiid de volta à açãoacumulou apenas 15 pontos e 3 rebotes, longe de sua habitual forma estelar. James Hardenque brilhou no jogo 1 com 45 pontos, só conseguiu somar 12 pontos depois de errar 12 de suas 14 tentativas de arremesso.

O que vem a seguir na série 76ers x Celtics?

A série agora se muda para a Filadélfia, com Jogo 3 programado para o próximo Sexta-feira, 5 de maiono Wells Fargo Center. Jogo 4 também acontecerá no mesmo local em Domingo, 7 de maio.

O 76ers precisará se reagrupar e reencontrar seu ritmo ofensivo se quiser retomar a liderança da série.