O banho de lama hilário de Tom Kim no PGA Championship depois de cair no pântano

Tom Kim produziu um dos jogos de golfe mais engraçados momentos virais do ano no Campeonato PGA de 2023 depois de sofrer uma queda hilária e um tanto infeliz durante o dia de abertura na quinta-feira.

Para ser justo com Kim, o as condições não exatamente – se você me perdoa o trocadilho – balançar a seu favor. Houve muita discussão antes do Campeonato sobre o difícil ambiente no Oak Hill Country Club em Rochester, Nova York. Na verdade, o curso e sua configuração provavelmente têm mais semelhanças com um dos US Open no sentido de que os birdies têm sido particularmente difíceis de alcançar, e o par acabou sendo uma pontuação excelente.

Kim hilariantemente foi vítima das difíceis condições do curso durante o sexto buraco. Apenas fora de um lado do buraco, há um zona pantanosa perigosa. Quando Kim foi inspecionar a área e ver se ele poderia fazer sua jogada, ele pisou em um pedaço extra encharcado do pântano e caiu na bagunça lamacenta.

Ele era completamente coberto de lama e então decidiu que seria uma boa ideia banhar-se no riacho para lavar o líquido marrom espesso. Os comentaristas da ESPN não conseguiram conter o riso.

Kim também viu o lado engraçado e deu uma entrevista à ESPN após o incidente. Ele estava em pânico quando viu os memes que seu momento havia produzido online.