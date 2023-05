O barulhento ensaio noturno da coroação do rei Charles mantém os londrinos acordados

Preparações estão em pleno andamento antes do tão esperado coroação do rei Charles no próximo dia 6 de maio. Agora faltam apenas três dias, e os ensaios estão sendo realizados dia e noite para garantir que tudo corra bem no dia.

A Ensaio de terça à noite iluminou as ruas da capital britânica (e manteve os vizinhos acordados) enquanto as forças armadas britânicas praticavam o procissão intrincada e elaborada que transportará o rei Charles e Camilla do Palácio de Buckingham para a Abadia de Westminster.

Em um vídeo do ensaio que apareceu na internet, a espetacular treinador estadual de ouro, que transportará o rei e a rainha consorte, pôde ser visto junto com centenas de soldados da unidade ‘Home Guard’. O State Coach foi originalmente comissionado em 2012 para o 60º aniversário do reinado da falecida Rainha Elizabeth.

Estima-se que aproximadamente 6.000 homens e mulheres participarão da procissão que acontece no próximo sábado.

Os ensaios continuaram na manhã de quarta-feira com alguns grandes nomes presentes: Princesa Anne, Kate Middleton, Príncipe William, seus três filhos e o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak estavam todos presentes.