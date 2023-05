O cantor do Simply Red, Mick Hucknall, fala sobre sua vida sexual, onde ele ‘camava com três mulheres por dia’

Mick Hucknall recentemente se abriu sobre sua vida sexual nos anos 80 e como ele tinha um estilo de vida ‘playboy’ cheio de celebridades e celebridades, alegando que foi um bom momento em sua vida como uma estrela pop.

Mick Hucknall foi o vocalista do Simply Red e dizem que ele já dormiu com mais de mil mulheres.

Mick Hucknall namorou muitas mulheres, incluindo Catherine Zeta-Jones

De acordo com o Sol, ele se envolveu com Catherine Zeta-Jones e Martine McCutcheon, as modelos Helena Christensen e Melanie Sykes, a aristocrata Lady Victoria Hervey e a estrela do tênis Steffi Graf.

A estrela pop abriu em uma entrevista sobre estar no centro das atenções em seu auge sexual “Eu estava apenas em turnê pelo mundo e sendo solteiro, sendo um playboy, sendo um solteiro – eu realmente não sabia o que estava fazendo.

Eu estava apenas me divertindo sempre. eu gosto de ter bons momentos Mick Hucknall

Ele detalhou as experiências que teve enquanto viajava pelo mundo: “Acho que na sua vida é bom ter dimensão, ter feito muitas coisas diferentes, ter muitas experiências diferentes.

Mick Hucknall também elaborou, “Se você está aqui apenas uma vez, então é bom tentar e ter todas as experiências que a vida pode lhe oferecer.”

Mick Hucknall fundou a Simply Red em 1985 e já vendeu mais de 50 milhões de álbuns

Mick Hucknall teve uma grande e bem sucedida carreira como músico, porém, em seu auge gostava muito de festas, e para isso mencionou que estaria no 15 horas de bebedeira misturadas com cocaína e heroína.

Agora que está mais velho mudou completamente e procura outras paixões incluindo cuidar dos seus 19.000 acres vinhedo em Monte Etna na Sicília.

“Sou pai e marido. E ainda estou me divertindo. Muito, muito diferente, sim, mas eu adoro isso. Esses dias já se foram. Não sinto falta deles. Estou muito lugar mais feliz agora do que jamais estive em minha vida.”