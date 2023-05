O capitão do Dallas Stars perderá o jogo decisivo do playoff enquanto o time enfrenta a eliminação

Tele Estrelas de Dallas estão enfrentando a eliminação do NHL playoffs na quinta-feira — e perdendo por 3 a 0 nas finais da Conferência Oeste para o Cavaleiros de Ouro de Las Vegassuas perspectivas de retorno parecem sombrias.

O estrelas‘ chances de retorno tiveram um sucesso ainda maior quarta-feira, quando o NHL suspenso Dallas capitão Jamie Benn após uma checagem ilegal entregue no pescoço de Vegas capitão Marcar Pedra.

O que Benn disse em sua defesa

Benn teve a chance de falar com a mídia na quarta-feira para abordar o incidente e não se desculpou. Ele afirmou que as tensões estavam altas devido à importância do jogo, que Dallas acabou perdendo por 4 a 0 sem ele e disse que usou seu taco como um “ponto de aterrissagem” para amortecer a queda.

Benn, que liderou a NHL em pontos em 2014/15, foi suspenso por dois jogos após o golpe em Pedrasignificando o mais cedo que ele poderia retornar para o estrelas seria o jogo 6 – supondo que o time vença os próximos dois jogos sem ele.

A história de jogo sujo de Benn

Essa não é a primeira vez Benn foi apontado por má conduta, e o incidente no jogo 3 na terça-feira apenas aumentará sua reputação de jogador “sujo”.

Durante um jogo contra o Detroit Red Wings em 2021, Benn pegou seu taco e enfiou no pescoço de asas vermelhas capitão Dylan Larkin. O incidente pousou larkin no hospital e encerrou sua temporada.

O NHL não tomou nenhuma atitude na época, mas a paciência da liga com o comportamento de Benn parece ter se esgotado, se esta suspensão em um momento crítico da pós-temporada é uma indicação.