O Celtics ainda tem 72% de chance de vencer a série contra o Heat, de acordo com dados da ESPN

Tele celtas de Boston vem de uma derrota no jogo 3 para o calor de Miami no domingo e agora perdendo por 0-3 nas finais da Conferência Leste, mas nem toda a esperança está perdida, pelo menos não de acordo com ESPN.

Na verdade, Boston ainda tem 72% de chance de vencer a série, segundo ESPNde Índice de desempenho de basquete (PIB).

Nenhuma equipe em NBA a história já conseguiu vencer uma série de playoffs depois de perder por 0-3.

Ainda assim, o índice utilizado por ESPNque mede o desempenho das equipes em relação aos seus adversários, dá ao Celtics uma grande chance de voltar atrás.

O Los Angeles Lakersenquanto isso, segue o Denver Nuggets 0-3 e tem apenas cinco por cento de chance de vencer a série.