O CEO da PFL, Peter Murray, chama Francis Ngannou de assinar o acordo ‘mais lucrativo’ do MMA, diz que a PFL está de folga com a carreira no boxe

Francis Ngannou encerrou sua agência gratuita após assinar seu contrato histórico com o PFL, ganhando um contrato que não apenas lhe pagará milhões de dólares, mas também oferecerá os tipos de concessões que o UFC não poderia igualar.

Além de seu pagamento por luta, Ngannou disse que também garantiu um mínimo de $ 2 milhões para seus oponentes. Ele também recebeu participação acionária na empresa, uma função no conselho de administração da PFL como defensor do atleta e uma função como o novo presidente da PFL África.

É um acordo inédito no MMA, mas o CEO da PFL, Peter Murray, promete que o risco valeu a recompensa.

“Esta é uma parceria que muda o jogo”, disse ele ao MMA Fighting. “Estamos orgulhosos com o estágio em que estamos como organização e estamos caminhando para a próxima fase de crescimento, investindo no produto e investindo nos caças e em nossa plataforma.

“Estamos orgulhosos de onde estamos, mas há muito mais trabalho pela frente para concretizar nossa visão global, e faremos isso com os melhores atletas do mundo.”

Embora Murray não tenha divulgado as finanças por trás do acordo, ele disse que com base no dinheiro divulgado, Ngannou é agora o lutador mais bem pago do esporte. Com o potencial de bônus de pay-per-view e divisão de receita com a promoção, sua remuneração pode crescer ainda mais.

“Esta é a maior contratação de um atleta na história do MMA”, disse Murray. “É um negócio expansivo e mais lucrativo no esporte e para o PFL. Em nossa opinião, é transformacional. Esta é uma parceria estratégica de longo prazo e é um acordo de várias lutas”.

O acordo de Ngannou também lhe dá liberdade para garantir seus próprios patrocinadores e seguir carreira no boxe; ele espera eventualmente desafiar grandes nomes dos pesos pesados ​​como Tyson Fury e Deontay Wilder.

Murray disse que enquanto o PFL serve como a casa exclusiva de MMA de Ngannou, o lutador camaronês de 36 anos manterá o controle total sobre sua carreira no boxe. O PFL não atuará como seu promotor, e Ngannou está livre para negociar seus próprios acordos enquanto pratica o boxe.

“Isso é preciso”, respondeu Murray quando perguntado se o PFL estava livre da carreira de boxeador de Ngannou. “Apoiamos que Francis assuma o esporte do boxe em vários níveis e estamos entusiasmados com isso para ele.

“Com o MMA, Francis é exclusivo do PFL para competir no MMA, além de uma perspectiva geral de negócios.”

Ngannou afirmou que espera fazer sua estreia no boxe antes do final de 2023, com planos de voltar sua atenção para o MMA e o PFL em meados de 2024.

Segundo Murray, é mais ou menos na mesma época que o PFL lançará a categoria “superluta”, onde Ngannou lutará no pay-per-view. Murray acrescentou que não há planos para nenhum pay-per-view de “superluta” em 2023, mas, em vez disso, a promoção manterá o foco no lançamento em 2024.

“Nossa divisão de super lutas pay-per-view, ainda não realizamos o primeiro evento”, disse Murray. “Portanto, com relação ao lançamento no início do próximo ano em 2024, temos peças âncora no lugar com Francis e Jake. [Paul], e anunciaremos os oponentes, bem como desenvolveremos os cards iniciais. Vamos lançar no próximo ano com megaeventos globais.”

Quando se trata de potenciais adversários para Ngannou em sua estreia, Murray disse que nada foi decidido ainda. Mas ele não descartou a contratação de outro agente livre de destaque para trazer para o PFL. Ele espera que os pesos-pesados ​​atualmente competindo fora do PFL queiram considerar Ngannou como um oponente em potencial com um pagamento garantido de US$ 2 milhões.

“Francis está preparado para enfrentar todos os que são dignos, e o PFL tem a plataforma global para os lutadores continuarem suas jornadas como atletas de elite”, disse Murray. “Temos a âncora chave em Francis para nossa divisão de superlutas pay-per-view, e os lutadores serão obviamente obrigados a entrar no free agency para ter essa oportunidade.”

Murray acrescentou que há uma “lista de trabalho” de adversários em potencial que tanto o PFL quanto Ngannou trabalharam juntos, mas “opções adicionais surgirão”.

No geral, Murray disse que o PFL não poderia estar mais feliz com a decisão tomada de contratar Ngannou para a promoção, e ele está animado para ver onde os dois irão nos próximos anos.

“Tivemos uma oportunidade quando ele se tornou um agente livre de se unir e compartilhar nossa visão para o esporte e lançar nossa divisão de pay-per-view, a necessidade de lutadores no esporte de ter defensores e líderes neste esporte e sentar ao redor do Mesa da diretoria do PFL para nos ajudar a permanecer fiéis à nossa missão como uma organização de lutadores em primeiro lugar”, disse Murray.

“Isso certamente despertou o interesse de Francis junto com nossa visão global de lançar ligas regionais internacionais. Temos falado sobre a África há algum tempo e sempre tivemos Francis em mente em uma liderança e um papel de parceria, uma posição de propriedade e todas as estrelas alinhadas”.