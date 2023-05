O comissário da NBA, Adam Silver, ficou chocado com o vídeo da arma de Ja Morant

comissário da NBA Adam Silver está claramente extremamente desapontado com E Morant … dizendo que ficou “chocado” ao ver a estrela do Memphis Grizzlies mais uma vez exibindo uma arma de fogo nas redes sociais.

O comissário abordou diretamente o último incidente de Ja antes da loteria do draft da NBA na terça-feira na ESPN, dizendo à rede … “Honestamente, fiquei chocado quando vi este fim de semana – aquele vídeo. Agora, estamos no processo de investigá-lo.”

Silver admite que a filmagem, que parece mostrar Ja segurando uma arma em um carro com seu amigo, é granulada … mas, devido ao passado de Morant, Silver diz que está “presumindo o pior”.

O vídeo mais recente vem apenas 2 meses depois que Ja foi visto segurando uma pistola no Instagram Live enquanto estava em um clube de strip do Colorado … um incidente que resultou na suspensão de Morant por 8 jogos.

Silver diz que teve uma longa conversa com Ja após o primeiro incidente, com o comissário deixando claro para Morant por que era um negócio tão importante e por que as consequências eram tão graves.