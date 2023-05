O contrato de Garoppolo revela isenção de lesão no pé: futuro incerto com os Raiders

Tele detalhes de Jimmy Garoppolo contrato com o invasoresfinalmente vieram à tona. O prolongado período de negociação deixou muitos repórteres especulando sobre os problemas subjacentes, mas a equipe descartou quaisquer preocupações. No entanto, como costuma acontecer, a verdade veio à tona, lançando luz sobre uma intrigante cláusula do acordo. Palestra de Futebol Profissional (PFT) revelou pela primeira vez um adendo crucial, rotulado G deve ser adicionadoabordando Lesão no pé de Garoppolo da temporada de 2022.

G deve ser adicionado prova ser um acordo significativo de renúncia e liberação. O primeiro parágrafo reconhece explicitamente que Garoppolo não teria passado no exame físico da equipe sem essa renúncia devido a uma condição preexistente envolvendo seu pé esquerdo. A lesão, sofrida durante a temporada regular de 2022, deu uma oportunidade para Brock Purdy para mostrar suas habilidades em campo.

O segundo parágrafo do adendo destaca a consciência de Garoppolo da riscos potenciais envolvido em continuar sua carreira no futebol. Afirma explicitamente que, ao prosseguir, ele renuncia a quaisquer reivindicações relacionadas a lesões adicionais, incluindo o risco de invalidez permanente. O documento enfatiza que sua capacidade de jogar futebol profissional foi comprometido devido à condição existente e que o jogo continuado pode exacerbar ou machucar novamente o pé, tornando-o fisicamente incapaz de cumprir as obrigações de um NFL jogador.

O terceiro parágrafo indica a adesão voluntária de Garoppolo assunção de todos os riscos associado a jogar apesar da condição. Ao assinar o acordo, ele reconhece e aceita as possíveis consequências.

Passando para o quarto parágrafo, Garoppolo renuncia a quaisquer reivindicações contra os Raiders, a liga ou qualquer outra parte que possa ser responsabilizado para qualquer coisa relacionada à condição de seu pé.

No quinto e último parágrafo, Garoppolo concorda que quaisquer disputas sobre se uma lesão se enquadra nas condições especificadas descritas na renúncia devem ser resolvido a critério do médico do clube. No entanto, ele ainda mantém o direito de buscar uma segunda opinião.

Crucialmente, o contrato permite que a equipe rescindir o contrato sem maiores obrigações “por qualquer motivo relacionado com o Renúncia e Liberação anexado como Adendo G.” A renúncia torna-se nula e sem efeito se Garoppolo passar em um exame físico, participar de pelo menos um jogo da temporada regular na temporada de 2023 e evitar uma nova lesão no pé esquerdo, conforme descrito no Adendo G.

Contrato de Garoppolo reestruturado: Raiders eliminam bônus de assinatura em meio a preocupações com lesões no pé

Originalmente, o contrato de Garoppolo incluía um $ 11,25 milhões bônus de assinatura e um salário base de $ 11,25 milhões para a próxima temporada. No entanto, devido à lesão no pé, os Raiders decidiram eliminar o bônus de assinatura, convertendo o total US$ 22,5 milhões no salário base para 2023.

É importante observar que Garoppolo não receberá nenhum pagamento até que passe com sucesso em um exame físico. Enquanto isso, os Raiders têm a opção de liberá-lo “por qualquer motivo relacionado” ao Adendo G.

A eliminação do bônus de assinatura e a presença do Adendo G esclarecem o demorado processo de negociação. Esses fatores também levantam dúvidas sobre se Garoppolo nunca pisar no campo para os Raiders e se ele algum dia receberá pagamento da equipe.

Esta revelação a respeito Contrato de Jimmy Garoppolo e a isenção de lesão no pé enviou ondas de choque ao mundo do futebol. À medida que a situação se desenrola, fãs e especialistas aguardam ansiosamente atualizações sobre a condição de Garoppolo e seu futuro com o invasores.