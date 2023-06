O contrato de Pat McAfee com a ESPN nos próximos cinco anos é revelado: Quanto ele está recebendo?

Cse você gosta do estilo dele ou não, Pat McAfee rapidamente se tornou uma das vozes mais reconhecidas do jornalismo esportivo americano. Ter Aaron Rodgers anunciando seu futuro na NFL após o Green Bay Packers foi um dos muitos motivos ESPN decidiu absorver seu conteúdo. McAfee prometeu manter o espírito de confronto do programa, mas também se comprometeu a não xingar tanto quanto em seu programa no Youtube. Ele está fazendo isso não apenas para ele, mas também para o benefício de toda a equipe que trabalha por trás dele e torna o show possível. Pat assinou um contrato de cinco anos com o líder mundial em esportes, mas não tínhamos detalhes de seu contrato até hoje.

Quanto a ESPN está pagando a Pat McAfee?

Para se tornar uma de suas principais personalidades da mídia, a ESPN supostamente pagará a Pat McAfee um excesso de $ 85 milhões em um período de cinco anos. De acordo com o New York Post, Pat está ganhando menos do que os $ 120 milhões em quatro anos que ele já estava ganhando no FanDuel. Nem a ESPN nem a McAfee confirmaram esta informação de Andrew Marchand, do Post. Na verdade, a McAfee tentou evitar a reclamação falando também com o post e dizendo: “Número interessante. Não falo sobre o lado comercial de tudo isso, os números reais e tal.”

No que diz respeito aos detalhes deste acordo, a McAfee receberá cerca de US $ 17 milhões por ano, incluindo um episódio diário do ‘The Pat McAfee Show’ que será transmitido no canal a cabo da ESPN, no canal da rede no Youtube e na plataforma ESPN +. . O acordo também tem uma cláusula que estipula que a McAfee terá que aparecer semanalmente no programa ‘College Gameday’ da ESPN. Este é o mesmo programa em que Pat McAfee já começou a aparecer regularmente desde a temporada passada. Pat também mantém controle criativo quase completo sobre seu próprio programa (menos os xingamentos), que inclui Pat convidando personalidades da televisão de outras redes concorrentes.