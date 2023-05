O debate sobre gostosuras entre jovens De Niro e Pacino toma conta do Twitter

Um novo debate tomou conta da internet neste fim de semana, e é para sempre – quem era mais quente … jovem Robert de Niro ou jovem Al Pacino??? Claro, a torre de todos!

A pergunta foi feita por um usuário do Twitter chamado Ashley Reese, cujo tweet sobre isso obteve mais de 5 milhões de visualizações … e uma tonelada de respostas. Essas respostas incluem várias fotos de De Niro e Pacino no auge – e com certeza criam um bom conteúdo.

Em um casamento e tendo um grande debate rn. Por favor vote. Quem era mais quente? — Ashley Reese (@offbeatorbit) 14 de maio de 2023

Ela perguntou abertamente a 59 mil seguidores … “Em um casamento e tendo um grande debate rn. Por favor, vote. Quem era mais gostoso?” Isso foi lançado como uma enquete, BTW … e as pessoas se pronunciaram.

Com cerca de 7 horas restantes (o que significa que você ainda pode votar, mesmo agora) … o verso do Twitter parece pensar que Al leva o bolo – mas apenas por uma pequena margem. Quase 130.000 pessoas votaram, e cerca de 51% delas acham que AP foi o mais bonito … Bob’s obteve cerca de 48%.



Embora pareça que Al tem vantagem, há um forte argumento para RDN … que, você poderia argumentar, era um pouco mais bonito por mais tempo. Mas, no que diz respeito a quem era o show de fumaça em seu auge – parece ser o favorito de Don Corleone. O pesquisador certamente pensa assim.

Cada cara era um galã em seu dia… especialmente Al nos anos 70, que estava em chamas com uma série de grandes filmes que mostravam sua boa aparência – ‘O Poderoso Chefão’, obviamente, mas também… “Dog Day Afternoon”, “Serpico”, “Bobby Deerfield”, “… And Justice for All”, etc.

Bob, em comparação, também teve vários sucessos de destaque nos anos 70 – “Taxi Driver”, “G2”, “The Deer Hunter” – … mas passou a se transformar repetidamente em vários filmes no ‘ anos 80 e 90 (“Raging Bull” e “Cape Fear” vêm à mente), onde ele parecia muito bonito.

Veja bem, este não é um debate sobre quem é o melhor ator … ninguém jamais será capaz de concordar, já que ambos os artistas são titãs por direito próprio. Isso é puramente atratividade.

No final do dia, os dois caras estavam ótimos … mas supomos que tudo se resume à sua própria xícara de chá. Al tinha um fascínio mais artístico e de fala mansa sobre ele … enquanto isso, Bob tinha mais da vibração do homem clássico irradiando da cabeça aos pés.

Cada um com sua mania. Naturalmente, temos que nos perguntar … quem você prefere em um mundo perfeito?

Quem você prefere – o jovem Al ou o jovem Bob?