O desempenho CMT Drag Queen de Kelsea Ballerini recebe apenas 2 reclamações da FCC

Kelsea BalleriniA performance do CMT Music Awards com drag queens deixou a mídia social e alguns fãs de música country em pé de guerra – mas, acontece que foi apenas um pontinho no radar da FCC.

Você deve se lembrar, a cantora country teve 4 rainhas de “RuPaul’s Drag Race” dividindo o palco com ela na cerimônia de premiação deste ano – e ela estava enfrentando muita reação online por envolvê-los em seu número.

No entanto, o TMZ obteve as reclamações apresentadas à Comissão Federal de Comunicações sobre o momento de Kelsea … e havia apenas duas. Para efeito de comparação, a FCC recebeu 103 reclamações sobre Rihannashow do intervalo do Super Bowl.

Um veio do Texas, reclamando de “drag queens em um programa familiar”. O outro veio do Alasca, dizendo que as crianças não deveriam ser expostas ao arrasto, acrescentando … “Não podemos mais assistir a esta estação. Temos crianças em nossa casa que não devem ser expostas a essa sujeira.”

Conforme relatamos, fontes nos disseram que Kelsea ficou com o desempenho dela apesar de todas as críticas que ela pegou por isso. Somos informados de que as aparições foram totalmente planejadas e foi ideia de Kelsea chamar o backup de drag.