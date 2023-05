O deslumbrante fato de banho amarelo de Jennifer Lopez para este verão

EUEstamos no final de maio e faltam mais de 20 dias para o verão (21 de junho), mas isso não pareceu importar para Jennifer Lopez, que deu as boas-vindas antecipadas à estação mais quente do ano com um maiô amarelo que, outrora novamente, mostra o corpo deslumbrante da estrela nascida no Bronx.

a foto de JLotirada em Capri, na Itália, e postada em sua conta no Instagram, imediatamente chamou a atenção de seus seguidores com inúmeras curtidas e comentários positivos sobre a superestrela internacional.

JLo ilumina as redes sociais com mais de um milhão de curtidas

Em menos de um dia, JLoA foto da estrela conquistou mais de um milhão de curtidas graças à bela figura da estrela, mostrando mais uma vez o cuidado com a figura com uma dieta disciplinada e uma rotina de exercícios que lhe permite ter a figura invejável que desafia seus 53 anos de idade.

“O verão finalmente chegou”, escreveu a porto-riquenha ao lado de sua foto, como parte de uma série de postagens promocionais para uma empresa de bebidas.

“Delola é a bebida oficial do verão… então sente-se, abra uma garrafa, coloque gelo e aproveite.”

Outra postagem recente no Instagram mostra a cantora recebendo uma entrega especial de bebidas Delola. Enquanto ela também tem postado muito sobre seu novo filme.

Tudo bem ao lado de Ben Affleck

Os últimos dias foram agitados para JLo com a promoção de seu novo filme, ‘The Mother’, que ela lançou via Netflix. O novo filme rendeu ótimas críticas, não apenas por sua atuação no filme, mas pela preparação que ela teve que fazer para fazê-lo.

Longe dos rumores de uma ruptura com Ben AffleckJLo esteve ao lado do marido em muitas de suas aparições recentes, deixando o mundo saber que está tudo bem entre o casal.