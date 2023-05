O discurso pós-coroação do príncipe William que trouxe lágrimas aos olhos do rei Charles: “Pai, estamos todos tão orgulhosos de você”

Príncipe William fez um discurso comovente em homenagem a sua falecida avó Elizabeth II e pai, o rei Charles, após a coroação deste último. Surgiram vídeos de seu discurso emocional, que tocou os corações de milhões em todo o mundo.

“Boa noite, majestades. Como minha avó disse quando foi coroada, as coroações são uma declaração de nossas esperanças para o futuro, e sei que ela está lá em cima cuidando de nós com carinho, e ela seria uma mãe muito orgulhosa.” começou o príncipe, com uma doce referência à sua falecida avó, a rainha Elizabeth II.

A câmera então gira em torno do recém-coroado Rei Carlos e Rainha Camilaque ficaram claramente emocionados com o discurso.

O príncipe continuou: “Pai, estamos todos muito orgulhosos de você. E também quero expressar meu orgulho e gratidão pelos milhões de pessoas que servem nas forças armadas, nas salas de aula, nas enfermarias dos hospitais e nas comunidades locais. poderia mencionar todos vocês, seu serviço nos inspira e esta noite também celebramos vocês.Eu me comprometo a servir a todos vocês: Rei, país e comunidade. Deus salve o rei!”concluiu William sob aplausos estridentes da multidão.