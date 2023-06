O efeito Hailee Steinfeld está prejudicando o jogo de Josh Allen? Os críticos pensam assim

EUuma reviravolta surpreendente, quarterback estrela Josh Allen do Buffalo Bills tem tentado sua mão em uma nova posição, mas não está indo bem. O Bills recentemente compartilhou um vídeo no qual Allen, vestindo o no. 17 uniforme vermelho, tentou cobrir o novato running back Jordan Mims, que estava no branco não. 35 uniforme, durante um exercício de passagem.

Sua tentativa não teve sucesso e os fãs não ficaram nada impressionados com seu esforço para se tornar um jogador mais versátil. Surgiram especulações de que Allen poderia estar menos focado no futebol do que costumava ser.

Nas redes sociais, os fãs expressaram suas opiniões sobre o desempenho e a vida pessoal de Allen, com alguns sugerindo que sua dedicação à atriz Hailee Steinfeld pode estar afetando seu jogo:

“Josh está muito focado em Hailee Steinfeld e não focado o suficiente no futebol.”

“Hailee Steinfeld tornando este homem um novo QB.”

“Então ele não é o Superman? Parecia Clark Kent com essa cobertura.”

Falando de Hailee Steinfeld, rumores estão circulando sobre o relacionamento deles. Desde sua separação de Brittany Williams, Allen manteve a boca fechada sobre sua vida amorosa, priorizando o futebol. No entanto, fotos recentes dele com Steinfeld chamaram atenção significativa.

Embora nem Allen nem Steinfeld tenham abordado os rumores diretamente, uma fonte revelou que o “casal fofo” estava “saindo por algumas semanas” e que eles estavam se divertindo.

Allen disse que quer ganhar um Super Bowl

Antes Steinfeld entrou na foto, Allen tinha um relacionamento de seis anos com Williams, que ele conhecia desde a infância. Eles se reconectaram no colégio e mais uma vez durante a faculdade, onde se tornaram um casal em seu último ano. Steinfeld, por outro lado, manteve segredo sobre sua vida amorosa, embora tenha namorado brevemente o cantor Niall Horan no passado.

Apesar da conversa sobre distrações, Allen continua focado em seus objetivos em Buffalo. Em entrevista ao correspondente do Buffalo Bills da ESPN, ele expressou seu desejo ardente de trazer uma vitória do Super Bowl para a cidade. Ele enfatizou seu compromisso de ser o melhor zagueiro do time e garantir que nada atrapalhe esse objetivo.

Allen discutiu a importância da comunicação com seus craques, estudando cinema e mergulhando no manual para elevar seu desempenho em campo. Com o desenrolar da temporada, veremos se Josh Allen pode entregar a vitória do Super Bowl que os fãs do Bills desejam enquanto equilibra sua vida pessoal e aspirações de futebol.