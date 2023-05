O encontro noturno de Josh Allen e Hailee Steinfeld em Nova York de Bills aumenta os rumores de romance

Buffalo Bills‘ quarterback Josh Allen e o suposto romance de Hailee Steinfeld está esquentando, com o casal recentemente visto em um encontro noturno em Cidade de Nova York.

A dupla desfrutou de uma refeição no Sushi por Bou, conforme capturado em uma foto compartilhada no Instagram Stories do restaurante. Na foto, postada pelo empresário Richie RomeroAllen pode ser visto afetuosamente envolvendo seu braço em torno da atriz de 26 anos, Hailee Steinfeld.

Este avistamento ocorre depois que Allen foi visto pela primeira vez com Steinfeld na semana passada, segundo fotos obtidas pelo New York Post. O momento é notável, pois segue rumores de uma possível separação entre Allen e sua namorada de longa data, Bretanha Williams.

Em abril, Williams deixou de seguir a duas vezes Pro Bowler no Instagram, enquanto ela passava o fim de semana de férias participando de um casamento e saindo com amigos, como visto em suas postagens nas redes sociais. Embora os detalhes exatos da conexão de Allen e Steinfeld permaneçam obscuros, uma fonte próxima ao “Escolha perfeita 2“estrela revelou que eles estão saindo há algumas semanas. Antes disso, Steinfeld namorou o cantor Niall Horananteriormente de Uma direçãoem 2018, mas desistiram em dezembro do mesmo ano.

Hailee reconhece a importância de um relacionamento

Em uma entrevista recente, Steinfeld discutiu suas aspirações para um parceiro em potencial, enfatizando a importância do apoio mútuo e de serem os maiores fãs um do outro. Ela expressou gratidão pelos exemplos positivos de relacionamentos que observou em sua própria família e pela felicidade que eles trazem.

“Em última análise, quero alguém que me apoie e que eu possa apoiar, torcer e ser seu maior fã”, disse ela. “Tive a sorte de passar tanto tempo com minha família recentemente e tenho tantos exemplos brilhantes de como deve ser a sensação de estar com alguém que faz de você uma pessoa melhor e feliz”, acrescentou.

Enquanto Josh Allen e Hailee Steinfeld continuam passando tempo juntos, fãs e curiosos antecipam ansiosamente o que o futuro reserva para este romance florescente.