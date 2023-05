O especialista em OVNIs Jeremy Corbell afirma dados de guarda militar de avistamentos no deserto

Jeremy Corbell acredita que os militares dos EUA estão encobrindo evidências de um estranho avistamento de OVNI sobre uma base da Marinha no deserto da Califórnia.

O especialista em OVNIs e cineasta se juntou a nós na quarta-feira no “TMZ Live”, para se aprofundar no filmagem bombástica ele lançou esta semana mostrando uma enorme formação triangular de luzes pairando sobre o Camp Davis em Twentynine Palms, CA.

Armado com Jeremy Corbell e George Knapp

Jeremy diz que todos os fuzileiros navais com quem ele conversou disseram que podiam ver a forma de uma aeronave no céu noturno… estava lá em cima.

Enquanto os céticos foram rápidos em descartar as imagens como sinalizadores, Jeremy diz que não é o caso – ele diz que os fuzileiros navais dispararam sinalizadores no OVNI para iluminar a nave, mas quando os sinalizadores se aproximaram, o OVNI desapareceu no ar.