O esperançoso David Feldman do BKFC, Mike Perry, aceita nova oferta de contrato: ‘Esta é a vocação dele’

Mike Perry sem dúvida se tornou o rosto da luta sem luvas com suas duas últimas apresentações, vitórias sobre o astro do Bellator Michael Page e o ex-campeão do UFC Luke Rockhold.

Agora, o lutador de 31 anos se posicionou para fechar um contrato lucrativo após completar seu contrato original de três lutas com o BKFC, sua última luta foi no BKFC 41 em abril. Perry nunca esteve em uma posição melhor para lucrar com a popularidade que construiu, especialmente depois de um confronto viral com Conor McGregor após sua vitória sobre Rockhold.

As negociações estão em andamento, mas o presidente do BKFC, David Feldman, admite que Perry é uma prioridade para a promoção – e ele está confiante de que os dois lados chegarão a um acordo.

“Eu quero trazê-lo de volta, com certeza”, disse Feldman ao MMA Fighting. “Ele personifica tudo que eu busco nesse esporte tanto na luta, quanto na forma como ele age, ele se vende, está indo bem com o esporte. Acho que temos um ótimo relacionamento. Acho que ele vai voltar. [A] grande oferta está na mesa, e se ele não [re-sign], desejo-lhe o melhor. Mas eu não acho que vai ser o caso.

“Ele foi construído para este esporte. Ele é verdadeiramente construído para este esporte. Se ele voltar para as artes marciais mistas, ele não é um grappler, ele não é um cara de chão – embora ele saiba agarrar, não sei se é esse o seu chamado. Eu sei que esta é a sua vocação. Ele já é uma estrela aqui. Ele já se tornou uma estrela bem reconhecida e acho que pode ser uma superestrela conosco. Espero que ele volte. Acho que ele vai voltar, mas o tempo dirá.”

Perry era um nome reconhecível durante seus cinco anos no UFC, mas ele tem sido a atração principal desde que chegou ao BKFC e a promoção colocou muito empurrão atrás dele.

Em agosto passado, Perry se envolveu em uma guerra com Page por cinco rodadas, mas quando a luta foi declarada empatada, a batalha continuou com uma morte súbita contraída na sexta rodada. Esses minutos extras permitiram que Perry garantisse a vitória em uma luta de alto nível contra um candidato altamente elogiado do Bellator.

Ele seguiu com a luta contra Rockhold, que era significativamente mais alto e maior, mas isso não parecia importar muito para Perry. Perry lutou da mesma forma até quebrar os dentes de Rockhold no segundo round, o que encerrou a luta.

São esses tipos de batalhas memoráveis ​​que fizeram Feldman acreditar que Perry pode continuar a ter performances de cair o queixo contra outros nomes notáveis ​​nos esportes de combate, o que mostra a importância de trazê-lo de volta em um novo contrato de várias lutas.

“Para Mike, a pessoa que eu conheci e realmente gosto, ele é um homem de família e tudo mais, eu odiaria vê-lo voltar às artes marciais mistas apenas porque não acho que ele será uma estrela. lá”, disse Feldman. “Ele pode se sair bem? Sim, com certeza ele pode se sair bem. Ele pode quebrar, ele é um lutador. Mas acho que esta é sua casa, esta é sua vocação. Acho que é isso que ele deveria estar fazendo.

“Acho que nos encontramos na hora certa e eu odiaria vê-lo ir para outro lugar. eu não acho que ele vai [leave], mas se o fizer, desejo-lhe o melhor. Acho que essa história acabou de começar com Mike Perry e Bare Knuckle Fighting Championships. Acho que há mais algumas páginas e mais alguns capítulos para escrever.”