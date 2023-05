O falecido amigo de Tom Sandoval, Ali Rafiq, é encontrado desmaiado na casa dos pais

irmã de Ali, Rabia Rafiq , nos conta que sua mãe encontrou Ali no chão de sua casa St. Louis em casa na sexta-feira à tarde, e ela diz que parece que ele caiu e bateu com a cabeça em uma mesa.

Fomos informados de que Ali foi encontrado morto no chão por volta das 16h de sexta-feira … cerca de 3 horas depois que eles acreditam que ele faleceu. Ele ligou para o pai de casa cerca de 4 horas antes.

A irmã de Ali diz que seu irmão não tinha doenças conhecidas, além da asma… e a família nunca acreditou que isso fosse um problema sério para ele. Fomos informados de que não havia sinais de jogo sujo e nenhum indicador do motivo pelo qual ele desmaiou.

Ali era um grande fã de comida que adorava postar fotos de suas refeições, mas sua irmã diz que ele não estava acima do peso ou não era saudável.

Os Rafiqs são muçulmanos e a irmã de Ali diz que sua religião exige que os corpos sejam enterrados o mais rápido possível … então a família enterrou Ali no sábado, logo após seu corpo ser entregue à família.

Como Ali morreu na sexta-feira e foi enterrado no dia seguinte, disseram-nos que Tom não teve chance de voar para St. Louis a tempo para o enterro. Somos informados de que Tom chegou à sua cidade natal no domingo e passou um tempo com os pais de Ali e visitou o túmulo para se despedir de seu amigo.