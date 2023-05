O filme ‘A Pequena Sereia’ de Halle Bailey está de olho nas grandes bilheterias do fim de semana

Halle BaileyA ‘Pequena Sereia’ teve muita reação negativa quando foi anunciada pela primeira vez, mas agora que saiu – parece que as pessoas estão mais curiosas do que com raiva… porque elas estão se aglomerando para vê-lo.

A mais recente adaptação live-action da Disney chegou aos cinemas neste fim de semana – um de 4 dias – e até agora, ‘TLM’ está limpando as vendas de ingressos … projetado para atingir um recorde de bilheteria, com cerca de US $ 120 milhões a US $ 130 milhões em seu nome na segunda-feira.

Bilheteria: ‘A Pequena Sereia’ chegando a US$ 125 milhões em estreia no Memorial Day https://t.co/B2JKJkBsrt — The Hollywood Reporter (@THR) 27 de maio de 2023

Alguns analistas estimam que o filme fature mais de US$ 130 milhões – mas a Disney está protegendo suas apostas, dizendo que provavelmente ficará perto de US$ 125 milhões no mercado interno. No exterior, diz-se que o filme provavelmente atrairá US $ 80 milhões adicionais … então poderá atingir cerca de US $ 200 milhões em breve.

Isso é ótimo para a Mouse House, já que este filme teria um orçamento de cerca de US $ 250 milhões – então eles precisam que este continue fazendo números um pouco para obter lucro.

Embora certamente haja emoção para o fim de semana de estreia, o tempo dirá se Ariel terá pernas para percorrer a distância nas semanas seguintes. Conforme informamos, a estrela de ‘Aladdin’ Mena Massoud recentemente você aprende ele não achava que atingiria um bilhão como seu filme fez … que saiu antes da pandemia.

Engraçado, com esses números estimados, ‘Sereia’ está realmente a caminho de ultrapassar o que ‘Aladdin’ alcançou em 2019 – e está em uma nova lista de titãs do fim de semana do Memorial Day. Se tudo correr conforme o planejado, ‘TLM’ deve ficar em 4º lugar, atrás de ‘Top Gun: Maverick’, ‘Piratas do Caribe: No Fim do Mundo’ e ‘Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal’.