O filme de Scorsese com Leonardo DiCaprio que Brad Pitt recusou

EUt foi revelado que Brad Pitt poderia ter estrelado em um dos Martin Scorsese e Leonardo Di Caprioobras-primas de 2006.

Ele foi definido para ser uma co-estrela ao lado DiCapriomas houve uma mudança de planos no final do processo.

Brad PItt foi visto em Austin, Texas participando da última edição da Fórmula 1

Qual filme Brad Pitt recusou?

Era ‘Os Infiltrados’, no qual Brad Pitt foi definido para jogar Colin Sullivanum papel que acabou indo para Matt Damon.

Em 2003, Pittjuntamente com a Warner Bros. e o produtor Brad Graycomprou os direitos do remake americano do filme asiático ‘Infernal Affairs’, mas finalmente decidiu que o papel seria adequado para um ator mais jovem.

No entanto, apesar do tremendo sucesso do filme, Pitt não se arrepende de sua decisão, embora ‘Os Infiltrados’ tenha vencido os Oscars de ‘Melhor Filme’ e ‘Melhor Diretor’.

“Eu desenvolvi aquele filme por dois anos e meio, lutamos por aquele filme e então conseguimos William Monahan no roteiro”, Pitt explicado na revista Interview em 2012.

“Uma vez Scorsese me envolvi, achei que seria melhor se fossem caras mais novos que estavam começando a vida, caras saindo da academia, caras que estavam com fome. Achei que estava velho demais para isso.”