O gerente da Arby’s que morreu no freezer espancou as mãos sangrentas tentando escapar, afirma o processo

A funcionária encontrada morta em um freezer de um restaurante da Arby’s ficou presa lá dentro, e espancou as mãos até sangrar tentando escapar… de acordo com um novo processo de sua família.

De acordo com o processo, obtido pelo TMZ, Nguyet administrava temporariamente o Arby’s em New Iberia … e foi seu próprio filho quem descobriu seu corpo sem vida no freezer.