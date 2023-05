O gesto emocionante épico de James Harden com a vítima do tiroteio no estado de Michigan

Philadelphia 76ers fãs desfrutaram de um domingo memorável em Wells Fargo Center. Eles assistiram sua equipe segurar o celtas de Boston 116-115 no jogo 4 para igualar a série semifinal da Conferência Leste com dois jogos cada.

Mas a tarde talvez tenha significado mais para um fã do que para a maioria.

John Hao sobreviveu a um tiroteio em massa em Universidade Estadual de Michigany em fevereiro, embora isso o tenha deixado com uma deficiência que alterou sua vida. A história de Hao chamou a atenção de 76ers Super estrela James Hardenque o trouxe para o jogo 4 e lhe deu um presente especial após a dramática vitória na prorrogação.

John Hao ficou paralisado do peito para baixo após o tiroteio de fevereiro.

Prova de que a vida é mais que basquete

Harden descobriu que era o jogador de basquete favorito de Hao e decidiu fazer um FaceTime com ele enquanto o jovem de 20 anos estava hospitalizado, se recuperando dos ferimentos sofridos no tiroteio de 13 de fevereiro que matou três e feriu outros quatro.

Harden doou para o estudante universitário GoFundMee na ligação do FaceTime, ele prometeu trazer Hao e seus pais para um jogo no final da temporada.

Domingo era o dia. Hao, agora em cadeira de rodas, sentou-se ao lado da quadra enquanto Harden aquecia e guiava Filadélfia Para vitória. E depois do jogo, Harden procurou Hao para lhe oferecer os sapatos.

Inspired Harden iguala a série da segunda rodada

Talvez extra motivado pela presença de seu novo amigo, Harden fez uma apresentação marcante no domingo para aumentar a tensão deste último celtas–76ers Series.

No entanto Filadélfia desperdiçou uma vantagem de 16 pontos no final do regulamento, Harden acertou uma chance da vitória na prorrogação para empatar a série, deixando firmemente para trás seus maus desempenhos nos dois jogos anteriores.

NBA MVP Joel Embiid somou 34 pontos e 13 rebotes, e a série volta a Boston para o jogo 5 na terça-feira.