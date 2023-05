O gol contra mais espetacular já visto marcado no Paraguai

Ddurante a partida entre Resistência e Cerro Porteño na 16ª jornada do Liga Paraguaia, o que só pode ser descrito como o gol contra mais espetacular já visto foi testemunhado.

A jogada começou com um passe longo de um Cerro Porteno jogador em direção ao gol adversário. Não havia sinal de perigo, pois Ruan Vinicius controlou a situação com calma e cobriu o avanço de Fernandez. Mas o brasileiro bizarramente começou a ir em direção ao seu gol e ao invés de limpar ou passar a bola para o goleiro Servin, ele driblou em direção ao gol e infelizmente escorregou, acertando a bola com o pé direito e mandando por cima do goleiro indefeso.

Acabou sendo o gol da vitória dos visitantes, ou seja, Cerro Porteno segue na vice-liderança do campeonato, apenas três pontos atrás do Libertad.