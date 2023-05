O impacto do LIV Golf no PGA Championship e a batalha pelo reconhecimento

Tmundo do golfe aguarda ansiosamente oCampeonato da PGA, a segunda maior do ano, que terá início na noite desta quinta-feira. Após uma série de sucessos VIDA Golfe eventos, o foco agora muda de volta para a ordem do golfe estabelecida. No entanto, com as isenções de Desertores do PGA Tour com a diminuição dos grandes eventos, chama-se a atenção para A luta contínua do LIV Golf para o reconhecimento e as implicações que tem para o esporte. A batalha pela aceitação do Ranking Mundial Oficial de Golfe (OWGR) tornou-se um ponto crucial na guerra civil do golfe.

VIDA Golfe tem insistido incansavelmente para reconhecimento pelo OWGR desde sua aplicação em julho de 2022. No entanto, permanece incerto se Sócios do LIV Golf terão acesso ao ranking. O envolvimento de Keith Peley e Jay Monahanchefes do DP World Tour e Circuito PGA, respectivamente, bem como membros do conselho da OWGR, no processo de recusa em janeiro, forneceu um vislumbre de esperança para as aspirações do LIV Golf. O resultado desta aplicação moldará significativamente o futuro da paisagem dividida do golfe.

chefe do LIV Golf, Greg Norman, destacou a potencial perda de credibilidade enfrentada pelo OWGR se eles não reconhecerem os eventos do LIV Golf. Atualmente, o sistema de classificação coloca Cameron Smith na oitava, Brooks Koepka na 44ª, Talor Gooch em 63, e Dustin Johnson em 82. Esses rankings prejudicam as conquistas desses jogadores, considerando seus sucessos em grandes torneios e eventos do LIV Golf. Por exemplo, Cameron Smitho atual campeão do Open e vencedor do Players Championship, alcançou a segunda posição mundial antes de ingressar no LIV Golf.

Um dos jogadores mais em forma do planeta, Talor Gooch, recentemente venceu eventos consecutivos do LIV Golf, ganhando uma impressionante $ 8 milhões em prêmios em dinheiro dentro de uma semana. No entanto, a classificação de Gooch em 63º levanta questões sobre a validade do sistema, especialmente porque ele enfrenta a possibilidade de perder convites para grandes torneios. Matt Wallacea Turnê Européia estrela, apontou o absurdo da situação, enfatizando a importância dos pontos no ranking mundial e Copa FedEx pontos na determinação da posição de um jogador.

Grandes torneios na encruzilhada: o impacto da decisão dos pontos de classificação do LIV Golf

A decisão de adjudicar Pontos de classificação do LIV Golf será feita por membros do conselho que representam as organizações responsáveis ​​pelos quatro grandes torneios-Augusta National, PGA of America, Associação de Golfe dos Estados Unidose a R&A. Sua decisão exerce grande influência sobre o futuro do golfe e os próprios grandes eventos. Como o OWGR enfrenta uma crise de identidade, essas organizações devem lidar com a questão de saber se um major realmente continua sendo um major se os melhores jogadores de golfe do mundo não puderem entrar.

Embora os maiores nomes do LIV Golf ainda desfrutem de isenções para a maioria dos grandes eventos, essas isenções estão expirando rapidamente. Os critérios atuais exigem consideração urgente sobre o que constitui um grande torneio quando os melhores jogadores de golfe não podem participar. O cenário iminente de Jon Rahm potencialmente ganhando um grande jogador, enquanto jogadores notáveis ​​como Scottie Scheffler, Rory McIlroy, e Phil Mickelson estão ausentes levanta a questão da legitimidade, deixando um asterisco ao lado de tais realizações.

Enquanto o Campeonato da PGA começa, o foco em VIDA Golfe e sua busca por reconhecimento pelo OWGR intensifica. A decisão sobre a alocação de pontos no ranking determinará o resultado da guerra civil do golfe, com consequências de longo alcance para o esporte. Além disso, as quatro principais organizações enfrentam um momento decisivo ao contemplar a identidade e o significado de grandes torneios em uma paisagem de golfe em evolução. Os próximos meses prometem reformular o esporte e testar os limites da tradição e aceitação.