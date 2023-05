O irmão de Patrick Mahomes, Jackson, é comparado a Hunter Biden, filho do presidente Biden

Patrick Mahomes‘ irmão Jackson tem se metido em problemas sérios ultimamente, o que o levou a ser comparado a ninguém menos que Hunter Biden. Não sabemos sobre você, mas definitivamente não tivemos Jackson Mahomes e Hunter Biden mencionados na mesma frase como parte de nosso cartão de bingo de maio. Isso é exatamente o que o podcaster Jason Whitlock disse através de sua conta oficial no Twitter. a comparação provavelmente irá horrorizar todos Jackson Mahomes‘ família, especialmente Patrick Mahomes. Já é terrível ser comparado a um político, mas ser comparado a Hunter deve estar entre os golpes mais baixos que alguém pode receber. Não temos certeza da conexão que esses dois podem ter, mas tentaremos seguir a linha de pensamento de Jason Whitlock.

Irmão de Patrick Mahomes é investigado por suposta agressão

O nepotismo de Jackson Mahomes e Hunter Biden

Há uma grande probabilidade de que Jason Whitlock tenha feito essa correlação porque Jackson Mahomes tem uma vida semelhante à de Hunter Biden. Ambos são parentes de uma das pessoas mais famosas do mundo e ambos têm moral questionável. Embora nenhuma prova de vício em drogas tenha sido demonstrada sobre Jackson, ele exibe um comportamento errático que faria as pessoas presumirem que ele é viciado em algum tipo de substância. De fazer avanços indesejados em relação a mulheres capturadas em fita, até ser preso por agressão sexual e má conduta. Aqueles que não estão cientes das atividades de Hunter Biden, convidamos você a pesquisar seu nome seguido da palavra ‘laptop’ no Twitter.

Whitlock provavelmente mencionou Mahomes e Biden na mesma frase porque ambos parecem escapar impunes de seus comportamentos deploráveis ​​devido ao seu privilégio. Jackson Mahomes com certeza está indo em uma direção em que poderia ser comparado a Hunter Biden de maneira semelhante em relação ao nepotismo flagrante. Esperançosamente, toda a família Mahomes pode ajudar Jackson a superar este momento e ele pode consertar seus erros antes que seja tarde demais. Hunter Biden é uma história diferente, filhos de políticos geralmente não têm a opção de sair dessa bolha infestada de corrupção.