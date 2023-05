O irmão de Piqué e Shakira brigaram? Paparazzi respeitados negam

Jordi Martin, o renomado repórter de celebridades e paparazzi, falou sobre os rumores que afirmavam Gerard Piqué e Shakirairmão de, Tonino Mebarakbrigaram por causa da separação do casal.

Houve relatos de que houve um confronto entre os dois homens, mas Jordi Martin – que quebrou vários exclusivos importantes sobre sua separação – negou que fosse esse o caso.

Shakira se despede ao se mudar definitivamente de Barcelona para Miami com seus filhos

“É categoricamente falso que Gerard Piqué entrou em conflito com Shakirairmão de Tonino em Miami”, escreveu o famoso repórter em sua conta no Twitter.

Como surgiu o boato de uma luta entre Pique x Tonino?

Houve relatos de que piqueem sua primeira viagem a Miami para visitar os filhos, discutiu com Shakiramomento em que seu irmão Tonino interveio.

De acordo com o jornalista Veronica Bastos, Shakirairmão de e pique mesmo chegar a golpes.

“A notícia do fim de semana é que, supostamente, Shakira teve uma briga acirrada com o ex e que a discussão supostamente ficou tão violenta que, aparentemente, Toninoirmão da cantora, entrou em conflito com pique para defender sua irmã”, foi como rude contou a história no ‘The Hot Table’ da Telemundo.

A jornalista acrescentou que policiais tiveram que intervir para acabar com a briga, embora tenha enfatizado que não houve registro oficial da suposta briga.

“De acordo com os rumores, a polícia teve que intervir para acabar com esta briga, embora devamos esclarecer que não há relatório policial e nenhum relatório público oficial sobre este incidente”, acrescentou.

Se ouvir Jordi Martinporém, não há verdade nessa história.

Primeira visita de Piqué a Miami para ver os filhos

A viagem do jogador foi curta, pois ele só pôde ver os filhos por cinco dias, embora deva ficar 10 dias com eles por mês.

Ele queria vê-los de 26 de abril a 6 de maio, mas foi informado de que só poderia estar com eles até 30 de abril.

pique aproveitou ao máximo seu tempo com Sasha e Milão levando-os para comer pizza.

Atualmente, ele está procurando uma propriedade na área, para não ter que ficar em um hotel na próxima visita.