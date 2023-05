O Kazoo Kid ‘Memba dele?!

ator mirim Brett Ambler, também conhecido como The Kazoo Kid, tinha apenas 5 anos quando estrelou o vídeo kazoo sing-along/play-along – que apresentava um menino (Brett) tocando kazoo para seu público, dando-lhe mais tarde a confiança para tocar, cantar e dançar com as outras crianças – em 1989.

Depois de ser carregado no YouTube em 2011 … o vídeo clássico ressurgiu e vários remixes techno foram compartilhados no SoundCloud, aumentando a popularidade de Brett. A cantoria também trouxe alguns milhões de visualizações no Facebook, e o meme de The Kazoo Kid se tornou viral!