O LA Galaxy sai do porão da Conferência Oeste com a segunda vitória da temporada, agora sobre San Jose

Tele Los Angeles Galaxy lutou nos minutos finais, mas finalmente conquistou sua segunda vitória na temporada 2023 da MLS com uma vitória em casa por 2 a 1 sobre o Terremotos de San Jose em uma partida que os tirou da parte inferior da Conferência Oeste.

Os gols surgiram no segundo tempo, mas o Galaxy finalmente encontrou o caminho para vencer o primeiro Clássico da Califórnia da temporada. O Galaxy melhorou seu recorde para duas vitórias, três empates e seis derrotas, subindo para nove pontos e encerrando uma seqüência de duas derrotas consecutivas.

San Jose Earhquakes teve o controle no primeiro tempo

Enquanto isso, o Earthquakes chegou com cinco vitórias, três empates e quatro derrotas para 18 pontos, mas um péssimo recorde fora de casa de quatro derrotas e dois empates em seis jogos fora de casa.

San Jose controlou a bola desde o início e o manteve por um longo período de tempo na zona ofensiva. Aos seis minutos, um triângulo entre Paul Marie, Cristian Espinoza e o atacante Jeremy Ebobisse criou perigo para os visitantes, mas o goleiro do Los Angeles, Jonathan Bond, conseguiu interromper o passe final.

Um minuto depois, o Los Angeles teve sua primeira chance de jogo quando o chute de Chicharito do canto superior esquerdo da pequena área saiu ao lado.

Aos 10 minutos, Chicharito correu para um passe de Calegari na entrada da área, mas não conseguiu finalizar depois que o zagueiro do Earthquakes, Jonathan Mensah, recebeu o passe.

Chicharito teve sua terceira chance no intervalo aos 21 minutos, tentando cabecear um chute de Tyler Boyd que saiu no ar dentro da área, mas não conseguiu um chute certeiro.

Quatro minutos depois, Chicharito rematou de cima da área, mas o remate saiu ao lado da direita.

O Galaxy finalmente encontrou o fundo das redes aos 60 minutos com uma cabeçada de Martin Cáceres após cobrança de escanteio após o goleiro JT Marcinkowski estender o serviço com a mão.

O San José teve uma de suas melhores chances aos 68 minutos, quando Jamiro Monteiro chutou de cima da área, mas Bond conseguiu desviar ao lado.

Dejan Joveljic fez 2 a 0 no primeiro minuto dos acréscimos do segundo tempo, quando interceptou uma bola no meio-campo antes de entrar na área e finalizar o gol.

No entanto, Oussene Bouda reduzir o déficit dos terremotos para 2-1 da área de gol no quarto minuto dos acréscimos do segundo tempo.